Jennifer Aniston o najvećem strahu svake žene: 'Nisu znali kroz što sam prolazila, duboko me pogađalo'

Nakon godina šutnje, hollywoodska ikona Jennifer Aniston (56) podijelila je svoju stranu priče o majčinstvu. U podcastu Armchair Expert objasnila je zašto nikada nije razmatrala posvajanje. - Kada ljudi kažu: ‘Ali možeš usvojiti,’ ja ne želim usvojiti. Želim svoj DNK u maloj osobi. To je jedini način, sebično ili ne, što god to bilo, ja sam to željela - izjavila je glumica, čime je pokrenula lavinu reakcija. Njezina ispovijest baca novo svjetlo na desetljeća tihe borbe s neplodnošću, tijekom koje je prolazila kroz iscrpljujuće procese potpomognute oplodnje i druge tretmane u nadi da će zatrudnjeti.

Zvijezda serije "The Morning Show" osvrnula se i na ogroman pritisak javnosti koji je trpjela gotovo dva desetljeća. U nedavnom razgovoru za Harper's Bazaar progovorila je o bolnim narativima koji su je pratili, posebice tijekom njezinih brakova. - Nisu znali moju priču, niti kroz što sam prolazila. Priča o tome kako neću imati dijete jer sam sebična i radoholičarka duboko me pogađala. Ja sam samo ljudsko biće - rekla je, naglasivši kako su takve priče bile apsolutne laži i da njezini privatni medicinski problemi nisu ničija stvar.

Njezina brutalna iskrenost podijelila je javnost; dok su jedni hvalili hrabrost, drugi su smatrali da njezine riječi mogu biti štetne za posvojiteljske obitelji. Aniston je priznala da je došla do točke kada je shvatila da je situacija izvan njezine kontrole. - Jednostavno nije bilo u planu, što god plan bio. Vrlo je emotivno kada ti kažu ‘to je to’ - zaključila je glumica, izrazivši žaljenje što u mlađim danima nije zamrznula jajne stanice, kazavši da je za to sada prekasno.

Podsjetimo, Aniston je u iskrenom intervjuu za rujansko izdanje časopisa Vanity Fair progovorila o razdoblju koje ju je zauvijek obilježilo – razvodu od Brada Pitta i medijskoj pomami koja je uslijedila. Gotovo 20 godina kasnije tvrdi da zbog svega proživljenog ima traume. Prisjećajući se svog prvog intervjua nakon prekida, koji je 2005. dala također za Vanity Fair, otkrila je da taj članak dugo nije mogla pročitati. - Sjećam se samo tog iskustva koje je bilo pomalo potresno. Bilo je to tako ranjivo vrijeme. Novinarstvo se tada činilo kao oblik sporta. Očito svi imamo nekakav PTSP, zbog čega me intervjui plaše - ispričala je glumica, koja je posljednji put o razvodu od Pitta pričala prije 10 godina.

Mediji su, kako kaže, od nje, Brada i Angeline Jolie "napravili obrok", stvarajući narativ o ljubavnom trokutu koji je mjesecima dominirao naslovnicama tabloida diljem svijeta. Ta priča, koja je pratila raspad njenog braka i početak Pittove veze s Jolie, postala je neizbježan dio javnog diskursa. - To je bilo toliko sočno štivo za ljude. Ako nisu imali svoje sapunice, imali su svoje tabloide. Šteta što se to moralo dogoditi, ali dogodilo se. I shvatila sam to osobno - priznala je Aniston, dodajući kako tada jednostavno nije imala "dovoljno snažnu konstituciju" da bi mogla ignorirati neprestane spekulacije i pritisak javnosti.