Jennifer Aniston nakon godina šutnje progovorila o razvodu od Brada Pitta: 'Shvatila sam to osobno'

Jennifer Aniston, jedna od najomiljenijih holivudskih glumica, nedavno je u iskrenom intervjuu za rujansko izdanje časopisa Vanity Fair progovorila o razdoblju koje ju je zauvijek obilježilo – razvodu od Brada Pitta i medijskoj pomami koja je uslijedila. Gotovo 20 godina kasnije tvrdi da zbog svega proživljenog ima traume. Prisjećajući se svog prvog intervjua nakon prekida, koji je 2005. dala također za Vanity Fair, otkrila je da taj članak dugo nije mogla pročitati. - Sjećam se samo tog iskustva koje je bilo pomalo potresno. Bilo je to tako ranjivo vrijeme. Novinarstvo se tada činilo kao oblik sporta. Očito svi imamo nekakav PTSP, zbog čega me intervjui plaše - ispričala je glumica, koja je posljednji put o razvodu od Pitta pričala prije 10 godina.

Mediji su, kako kaže, od nje, Brada i Angeline Jolie "napravili obrok", stvarajući narativ o ljubavnom trokutu koji je mjesecima dominirao naslovnicama tabloida diljem svijeta. Ta priča, koja je pratila raspad njenog braka i početak Pittove veze s Jolie, postala je neizbježan dio javnog diskursa. - To je bilo toliko sočno štivo za ljude. Ako nisu imali svoje sapunice, imali su svoje tabloide. Šteta što se to moralo dogoditi, ali dogodilo se. I shvatila sam to osobno - priznala je Aniston, dodajući kako tada jednostavno nije imala "dovoljno snažnu konstituciju" da bi mogla ignorirati neprestane spekulacije i pritisak javnosti.

Podsjetimo, ljubavna priča zlatnog para Hollywooda započela je 1998. godine kada su im agenti namjestili spoj. Zaljubili su se, zaručili godinu dana kasnije i vjenčali na raskošnoj ceremoniji u Malibuu 2000. godine. Njihov brak činio se idiličnim sve do 2004., kada je Pitt na snimanju filma "Gospodin i gospođa Smith" upoznao Angelinu Jolie. Ubrzo su krenule glasine o njihovoj nevjerojatnoj kemiji na setu, a u siječnju 2005. Pitt i Aniston šokirali su svijet objavom da se razvode. - Ova odluka je rezultat dugog i promišljenog razmatranja. Ostajemo predani i brižni prijatelji s puno ljubavi i divljenja jedno prema drugome - poručili su tada u zajedničkoj izjavi.

No, glasine o Pittovoj nevjeri dodatno su se pojačale kada je glumac, samo tri mjeseca nakon objave razvoda, viđen u Keniji s Jolie i njezinim posvojenim sinom Maddoxom. Ubrzo nakon toga, Pitt i Jolie javno su obznanili svoju vezu, koja je postala globalni fenomen poznat kao "Brangelina". Vjenčali su se 2014. i zajedno odgojili šestero djece, no njihova je priča završila 2016. godine burnim razvodom i dugogodišnjom sudskom bitkom.

Aniston je otkrila da je kroz skandalozno razdoblje prošla usvajanjem svojevrsnog mentaliteta preživljavanja. Njezin je moto bio jednostavan: - Podigni se i nastavi hodati, djevojko. Unatoč boli, nastavila je raditi i graditi svoju karijeru. U intervjuu je istaknula i osjećaj dehumanizacije s kojim se suočavaju slavne osobe. - Mi smo ljudska bića, iako neki ljudi ne žele vjerovati u to. Oni misle: ‘Prijavio si se za to i prihvatit ćeš to‘. Ali, mi se zapravo nismo prijavili za to - naglasila je.

Nakon razvoda od Pitta, Jennifer je pronašla ljubav s glumcem Justinom Therouxom, s kojim je bila u braku od 2015. do 2018. godine. Ipak, priča koja i danas intrigira javnost jest njezin odnos s Bradom. Unatoč bolnom prekidu, bivši supružnici uspjeli su izgladiti odnose i danas su dobri prijatelji. Pitt je bio gost na proslavi njezinog 50. rođendana, a svijet je posebno dirnuo njihov srdačan zagrljaj iza pozornice na dodjeli SAG nagrada 2020. godine, pokazavši da su rane, nakon svega, ipak zacijelile.