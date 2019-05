Jelena Veljača otkrila hoće li se udati i treći put

Jelena Veljača krajem prošlog ljeta razvela se od drugog supruga Dražena Čučeka, ali par je ostao u prijateljskim odnosima i zajednički odgajaju kći Lenu.

Prije nekoliko mjeseci šuškalo se kako je glumica i producentica čiju seriju "Pogrešan čovjek" gledamo na RTL-u, u vezi s direktorom prodaje RTL-a Ivanom Galeom. Par se intenzivno družio i zajedno su proveli i božićne blagdane, ali veza navodno nije potrajala.

Jelena je u razgovoru za RTL pričala o ljubavi i mogućem trećem braku. Za nju i Dražena Čučeka nije bila kobna sedma već treća godina braka, a na to Jelena gleda ovako:

- Ja mislim da sam najbolja zaljubljena i stvarno to volim, nisam tip za samoću. Sad to je filozofsko pitanje traje li ljubav tri godine.

Vidi li se opet u braku nakon bračnih brodoloma s prvim suprugom, glumcem Jankom Popovićem Volarićem i drugog bračnog neuspjeha s Čučekom, Jelena kaže:

- Nisam zaručena. Neka treći bude takav da ne bude četvrtog, sad je li to znači da će biti trećeg ili ne to ćemo saznati, to be continued".