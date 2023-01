Jedan od najboljih svjetskih gitarista Robben Ford predvodi ovogodišnji Thrill Blues Festival

Bajkoviti dalmatinski gradić Trilj ovog ljeta ponovno postaje središte blues zvuka, zahvaljujući najvećem blues festivalu u Hrvatskoj i jednom od najjačih glazbenih događanja ovog oblika u jugoistočnom dijelu Europe - Thrill Blues Festivalu. Šesto izdanje festivala pretvorit će od 30. lipnja do 2. srpnja cetinski "grad mostova" u oazu blues glazbe, a na prigodnoj press konferenciji u splitskom klubu Baraka predstavljen je cjelokupni program ovog trodnevnog događanja, te održana i blues svirka bendova Charlie & Bell Blues Experience i Sunnysiders. Prema riječima umjetničkog direktora festivala Borisa Hrepića Hrepe, ovo će biti najjače, najbogatije i najraznovrsnije izdanje do sada. "Ukratko rečeno, bit će bluesa kao u priči" naglasio je tijekom predstavljana programa, u sklopu kojeg će u Trilj stići neka od najzvučnijih svjetskih blues imena.

- Vodeće ime festivala svakako je cijenjeni američki gitarist i skladatelj Robben Ford, kojeg je magazin Musician uvrstio među 100 najboljih svjetskih gitarista. U svojoj bogatoj karijeri svirao je turneje i glazbeno surađivao s Milesom Davisom, Bobom Dylanom, Joni Mitchell, Dizziem Gillespiem, pa čak i grupom Kiss, a prošle je godine bio gost na talijanskom dijelu europske turneje Erica Claptona. Objavio je trideset albuma te ima i pet Grammy nominacija - kazao je Hrepić.

Uz njega, svoj nastup je potvrdila i Sharrie Williams, afroamerička pjevačica koju krasi nadimak 'The Princess of Rockin' Gospel Blues', koja je već tri puta bila nominirana za prestižnu nagradu Blues Music Awards, a 2012. je osvojila i nagradu za "Blues Album Of Year". Ove godine posebno mjesto u programu imaju francuski bluzeri. Francuska je jedna od najjačih europskih blues država te hrvatski blues suradnik i prijatelj već dvanaest godina. Umjetnički direktor festivala Boris Hrepić Hrepa i njegov matični bend Sunnysiders već godinama njeguju suradnju s francuskom blues scenom, tako da su francuski bluzeri u Trilju prisutni još od prvog izdanja festivala.

- S francuske blues scene tako na pozornicu Thrill Blues Festivala stižu The Wacky Jugs, pobjednici prošlogodišnjeg International Blues Challengea u Memphisu kao prvi francuski i uopće neamerički pobjednici tog svjetskog prvenstva u blues bendovima, roots blues duo s francuskim šarmom Two Roots Duo te kao gost mlada francuska blues nada 14-godišnji Valentin Vasseur, koji je već nastupao i s Cristone Kingfish Ingramom, pa čak i Buddyjem Guyem. Iz Makedonije dolazi energični duo In the Mood, iz Banje Luke stižu Tobacco Blues Band, a od domaćih imena nastupit će Bosak & Second Hand, koji su u zadnje tri godine objavili tri albuma, D.K. & First Timers Danka Krznarića, koji promovira svoj album prvijenac "Above the Clouds" te Sunnysiders, koji će izvesti i nekoliko pjesama s još neobjavljenog petog albuma. Tu su i tradicionalni domaći bendovi - Dbluz, Ozon i Raptor - dodao je Hrepić.

Ovogodišnje izdanje festivala ponovno će biti domaćin Blues Run utrke, čiji organizator Run Croatia je već objavio prijave za sudjelovanje. Bogati program uključuje i projekciju blues dokumentarca "Črni Kastavac" redatelja Igora Modrića o blues velikanu Jerryju Ricksu, koji je zadnje godine svog života proveo u Kastvu pored Rijeke.

S ciljem daljnjeg razvijanja mladih glazbenih talenata, uz Blues At School program, ove godine će se u sklopu festivala održati i prvi Thrill Youth Camp, koji će uključivati tri dana blues radionica, na kojima će i profesori i učenici biti internacionalnog karaktera. Uz već spomenutog Valentina Vasseura, u radionicama će sudjelovati mladi blues svirači iz Italije, nekoliko učenika Pop rock škole iz Siska i Blues kampa Lonjsko Polje. Njima će se pridružiti mlada hrvatska blues nada Odin Sokač te članovi mladog benda Westsiders, dok će od stranih mentora u goste stići afroamerički blues edukator i glazbenik Michael Roach te britanski usnoharmonikaš Little George Suref.

Tradicionalno, Thrill Blues Festival pojačano radi i na blues diplomaciji, stoga će gosti u Trilju biti i nekolicina cijenjenih europskih blues aktivista, kao što su Fred Delforge predsjednik France Blues udruženja, već udomaćeni grčki novinar Michael Limnios, makedonski iskusni blues promotor i organizator Blues and Soul Festivala u Skoplju Vasja Ivanovski te predsjednik Europske Blues Udruge, Talijan Davide Grandi. Ove godine festival će imati i Thrill Blues News, blues novine tiskane posebno za ovu priliku, čiji detalji će biti predstavljeni naknadno.

Šesto izdanje Thrill Blues Festivala ove godine održat će se od 30. do 2. srpnja u Gradskom parku u Trilju, a ulaz je slobodan. Prema bogatom predstavljenom programom sasvim je jasno kako će ovaj dalmatinski gradić na jugu Hrvatske kroz tri dana postati magična glazbena oaza, oblikovana u europsko središte blues glazbe.

