Jesse Eisenberg slovio je kao najtalentiraniji mladi glumac, a onda je smanjio broj uloga koje igra

Američki glumac Jesse Eisenberg (39) pozornost publike je privukao svojim ulogama u filmovima 'Društvena mreža', 'Zombieland', 'Batman vs. Superman', 'Justice League' i 'Majstori iluzije', a ubrzo su ga mnogi prozvali najtalentiranijim mladim glumcem. No, Jesse je u jednom trenutku odlučio smanjiti broj projekta na kojima radi, a sada je za Esquire otkrio koji je razlog tome.

Naime, Eisenberg je u protekle tri godine radio na samo četiri projekta. Zadnje što je snimao bila je Huluova serija 'Fleishman Is in Trouble', a prije toga je glumio u nekim indie filmovima. Glumac, kojeg mnogi pamte kao Marka Zuckerberga u filmu 'Društvena mreža', rekao je da mu nije važno kako će on izgledati na filmu, već mu je važno iskustvo koje stekne glumeći. Pitan je i kako to da je počeo prihvaćati uloge u relativno anonimnim filmovima, a njegov je odgovor bio da prihvaća uloge koje ga uzbuđuju i želi glumiti likove čije bi živote i sam želio živjeti.

- Radio sam s ljudima koji su glumili u mnogo filmova koji nisu bili baš uvijek najzabavniji. Ja ne gledam filmove u kojima glumim, samo se fokusiram na iskustvo koje ću steći i na lika koji ću igrati te na život s tim osjećajem - pojasnio je Eisenberg.

- Ne brine me završni produkt, više me brine hoće li to što radim biti uzbudljivo – zaključio je te otkrio da bi u ovoj godini trebao izaći njegov film 'Manodrome', a još priprema i 'A Real Pain' i 'The Medusa'.

Podsjetimo, uloga Marka Zuckerberga ona je po kojoj većina pamti ovog glumca, a ona mu je donijela i nominaciju za nagrade Oscar i Zlatni globus. U jednom intervjuu nakon izlaska ovog filma, glumac je otkrio i da je tijekom priprema za ulogu prvi put napravio Facebook profil.

– Facebook sam prvi put napravio kada sam dobio ulogu, ali ga ne koristim. Razlog tome je što sam glumeći naučio cijeniti privatnost – rekao je tada, a otkrio je i kako prije snimanja filma nije upoznao Zuckerberga, no da mu je bratić Eric koji je bio bliski suradnik osnivača Facebooka bio dobar izvor informacija o njegovu ponašanju.

Glumac je prošle godine dobio i nagradu 'Počasno Srce Sarajeva'. Jesse se okušao i u redateljskim vodama, a na Sarajevo Film Festivalu prošle godine predstavio je svoj prvijenac, film 'Nakon što spasiš svijet'. Premijera filma bila je u Sundance Film Festivalu te je dobio sjajne kritike, a potom se prikazao i u Cannesu. Film prati majku Evelyn (Julianne Moore), ženu koja je posvetila život pomaganju ljudima u nevolji, ali se ne uspijeva zbližiti sa svojim sinom Ziggyjem, internet-zvijezdom u usponu nezainteresiranom za svjetske probleme.

