Pogledali smo cijelu sezonu 'The Last Of Us': O ovoj će se seriji pričati godinama

Adaptacija videoigara uvijek je bila krvav posao, pogotovo kad je riječ o hit-naslovima koji imaju vojsku obožavatelja. Takvi obožavatelji često su znali gledati svaki detalj serije ili filma i uspoređivati s igrom. U dosadašnjim adaptacijama scenaristi su u većini slučajeva znali samo uzimati temu i likove i dovoditi ih u nove situacije. No to se sve promijenilo dolaskom adaptacije jedne od najpopularnijih igara zadnjih deset godina "The Last Of Us", koja je prošlog tjedna stigla na HBO MAX, gdje je možete gledati svakog ponedjeljka. Zahvaljujući HBO-u pogledali smo svih devet epizoda serije i možemo samo kazati da je riječ o jednoj od najboljih serija prijašnjih godina koja će vrlo vjerojatno obilježiti 2023. godinu. "The Last Of Us" dolazi u pravo vrijeme, jer je i naša svakodnevica prilično apokaliptična s obzirom na to pandemija i rat vladaju svijetom. No zamislite da umjesto respiratornog virusa zemlji prijete parazitske gljive, koje su iskoristile povećanje temperature na Zemlji kako bi zamijenile domaćine i s mrava prešle na ljude. Zombi-apokalipsa mnoge podsjeća na "Žive mrtvace", no "The Last Of Us" sličnija je prošlogodišnjem HBO-ovu hitu "Stanica 11". Ako ste fan igre, s oduševljenjem ćete gledati seriju jer ćete prepoznati mnoge situacije i likove. No bez problema je možete pratiti i ako je niste igrali. Serija vjerno prati predložak zato što je jedan od autora Neil Druckmann, čovjek koji stoji i iza igre, a za apokaliptične dodatke zaslužan je drugi autor, Craig Mazin, ni manje ni više nego čovjek koji potpisuje još jedan veliki HBO-ov hit, seriju "Černobil".

Serija počinje izlaganjem hipotetskog scenarija o pojavi parazitskih gljiva, o čemu su stručnjaci raspravljali u talkshowu 1960-ih, prije nego što se preseli u 2003., kada taj najgori mogući scenarij razdire društvo u sekundi. Nakon prvih pola sata kad se upoznajemo s dolaskom pošasti gljiva, selimo se u 2023. godinu. Ono što je ostalo od društva u rukama je autoritarnog vojnog režima koji se bori protiv pobunjeničkih skupina koje su klasificirane kao terorističke. Svijet se pretvorio u pakao.

Pedro Pascal je Joel, teksaški građevinski radnik u svojim 50-ima i poluautsajder u zoni karantene u Bostonu, gdje obavlja mračne poslove održavanja i ima sporednu djelatnost na skrivenom tržištu. Život je težak i nemilosrdan. Na kraju upoznaje Ellie (Bella Ramsey), 14-godišnju djevojčicu koju mora prevesti na zapad preko opustošenog SAD-a. Ona bi mogla biti spasitelj kojeg je svijet tražio. Naime, Ellie je izgleda jedina osoba na svijetu koju su zaraženi ljudi ugrizli, a da joj nije bilo ništa.

"The Last of Us" je nasilna, apokaliptična i uznemirujuća serija. Prikazuje svijet u kojem ljudi rade sve što mogu kako bi preživjeli, a stupnjevi užasa različiti su. Ponekad se susret s brzopokretnim zaraženim gljivicama čak i ne čini kao najgora stvar koja se može dogoditi. Poslije u jednoj zastrašujućoj epizodi serije ljudi, a ne čudovišta, dokazuju da su sposobni za nanošenje okrutnosti koje daleko nadilaze uznemirujuće napade zombija.

Gluma je fascinantna. Pedro Pascal mnogima je dosad najpoznatiji po ulozi u seriji "Mandalorian", no odsad ćemo ga pamtiti najviše kao Joela. Nevjerojatno je prekopirao Joela iz igre, čovjeka kojeg razdire tuga zbog gubitka kćerke na početku pandemije. U Ellie on vidi svoju pokojnu kćer, pa se zaštitnički ponaša prema njoj do kraja serije. Pritom mu nije problem hladnokrvno ubijati ljude, pa čak i one koji mu više nisu prijetnja. Kemija između njega i Ramsey fenomenalna je. Ona je duhovita, mrzovoljna i oštra, a njezina izvedba toliko je autentična da nemate osjećaj da glumi. Premda se serija vrti oko Ellie i Joela, upoznat ćemo i neke likove koji su im ukrali show. Primjerice, treća epizoda traje gotovo kao film, a u njoj se njih dvoje gotovo i ne pojavljuju. U središtu te epizode su Bill (Nick Offerman) i Frank (Murray Bartlett, odnosno Armond iz "Bijelog Lotusa"). Bill je vuk samotnjak koji se za apokalipsu pripremao godinama, a poznanstvo s Frankom promijeni mu život. Ova epizoda prava je topla ljudska priča koja će mnoge rasplakati, ali i natjerati da preispitaju svoj odnos prema drugima. Zbog toga je "The Last Of Us" briljantna serija. U jednoj epizodi gađa naše emocije, a u drugoj nam horor scene i čudovišta širom otvaraju usta. Nije to nimalo čudno s obzirom na to da je svaka epizoda koštala 10 milijuna dolara, a režirali su ih poznati redatelji, između ostalih i Jasmila Žbanić. U jednoj epizodi vidjet ćemo i Ellienu prošlost i zahvaljujući njezinu odnosu s prijateljicom i sami osjetiti dašak nostalgije.

"The Last Of Us" je serija koja donosi prekretnicu u televizijskoj povijesti, a o njoj će se govoriti još godinama.

