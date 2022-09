Gledatelji oduševljeni povratkom MasterChefa: 'Napokon odlična emisija, početak obećava'

Započelo je novo MasterChef putovanje koje su gledatelji s nestrpljenjem čekali. Tim vrhunskih chefova - Stjepan Vukadin, Damir Tomljanović i Melkior Bašić podijelio je prve pregače u prvoj audicijskoj emisiji nove sezone. Kandidati koji su se našli pred njima, imali su za pripremu jela na audicijskom štednjaku ograničeno vrijeme te su morali predstaviti i prezentirati svoje jelo na najbolji način.

Žiri je oduševila Anita Vuković iz Imotskog koja im je pripremila piletinu u kombinaciji tajlandske i mediteranske kuhinje. Naime, Anita je živjela na Tajlandu te su je impresionirale njihove neobične kulinarske kombinacije koje tijekom kuhanja pokušava kombinirati s mediteranskim okusima.

Nakon što su kušali njezino jelo, Damir joj je kazao da može daleko dogurati. Stjepan je istaknuo da sestre koje su joj bile u pratnji mogu biti ponosne na nju. ''To ja zovem tehnički savršena piletina. Hvala ti puno što si pokazala svima kako se to radi, što si nam dala savršenu piletinu'', rekao je Melkior potvrdivši tako i treći ''da''. Anita je time bila prva osoba koja je u petoj sezoni dobila MasterChef pregaču. ''Samo je nebo granica'', poručila je Anita.

Iako je dijabetičar, student Leo Jurišić za žiri je pripremio jedno slatko jelo. Tijekom završnih priprema pred žirijem, imao je problem s ledom jer mu se donji sloj suhog leda zalijepio za posudu. Vjerni je gledatelj MasterChefa, no kaže da nije očekivao sve što mu se događalo prilikom pripreme jela na audiciji. ''Ove greške što si radio, to nemoj više raditi'', rekao mu je Stjepan dodavši kako se radi o pravom restoranskom jelu. ''Razmišljao si izvan okvira. To je ono što tražimo. Imam osjećaj da smo vidjeli tebe na tanjuru'', rekao je Stjepan. S tri ''da'' i Leo je ponosno primio svoju MasterChef pregaču.

Lucija Davidović voljela bi imati restoran u Petrinji. ''Zato da na tom mjestu skupim sve ljude koje volim i poznajem, da vratimo tu energiju, snagu i život u Petrinju'', istaknula je ona kada je žiriju kazala da bi se u životu voljela baviti kuhanjem. Za njih je napravila juhu od kukuruza i uštipke, ali zaboravila je procijediti juhu što je Melkior odmah primijetio. ''Bilo koje povrće s opnom, bob, slanutak, grah, kukuruz, kad se miksa, treba se procijediti. To je jako važna stavka kod juhe. Zato je moj odgovor ne'', kazao joj je.

''Juhica je ukusna, za fritule je dobro napravljena smjesa. Jedina zamjerka je ovo što je rekao Melkior. Mene baš zanima kako će to izgledati. Htio bih da jedna vedra i nasmijana osoba bude dio naše kuhinje'', rekao joj je Stjepan, a ''da'' je dobila i od Damira. ''Nisam toliko vjerovala u sebe'', kazala je Lucija kada je dobila pregaču.

Pravi show napravila je Katarina Tomas. ''Ja sam se došla prvenstveno zabaviti'', kazala je te žiri zabavila izrazima iz turskog jezika koje je naučila gledajući serije. Za žiri je pripremila punjene palačinke s ajvarom, ali to nije bilo dovoljno za prolaz. ''Ovo za MasterChef ove godine nije. Ali ajvar je vrhunski'', rekao joj je Damir. ''Ovo je bio show. Bila sam neozbiljna'', osvrnula se Katarina na svoj nastup.

Jelo Maje Jalšovec toliko je oduševio žiri da su je zamolili da napravi još. Radilo se o knedli od batata punjenoj s kremom od lješnjaka, coulis od malina i sirup od mente. Umjesto prezli stavila je bademovo brašno, no stavila ga je u vrući maslac pa joj je zagorio. Međutim, knedle koje je pripremila bile su toliko dobre da ih je žiri pojeo. Damir ju je, stoga, tražio da napravi još jednu knedlu. Maja je svojim jelom zaradila pregaču, a nakon što je otišla, žiri je uživao u njezinom jelu te je od ostataka smjese, Damir zamijesio još knedli za Stjepana, Melkiora i sebe.

Audiciju je prošao i otac sedmero djece Ivica Višić iz Splita, sa svojim ribljim jelom. ''Kad sam postavio tanjur onako kako sam htio, pao mi je kamen sa srca'', rekao je te opisao prizor koji je vidio nakon što je žiri kušao jelo: ''Kad sam pogledao u tanjur, i vidio da nema na njemu ništa, bio sam sretan i siguran da ću proći''.

''Drago mi je što su vas djeca prijavila. Sviđa mi se način na koji razmišljate. U ustima eksplozija divnih okusa''', komentirao je Stjepan. ''Mogu vam samo skinuti kapu i reći samo tako dalje'', kazao je Melkior, a Damir mu je uručio pregaču.

Tattoo majstor i umjetnik Tihomir Krklec kuha još od rane dobi. Kako bi zadivio žiri na audiciji, odlučio se za kinesko jelo. Radio je gyoze s kremom od avokada i wasabija te redukcijom od vina. Prezentacija, kao i okus njegovog jela jako su se svidjeli žiriju. ''Mislim da nam je ovo najbolje jelo koje smo danas probali. Savršeno izbalansirano'', rekao je Stjepan. S tri ''da'', Tihomir je dobio pregaču te su mu sva tri člana žirija najavila da će se boriti za njega. ''Ovo je idealan MasterChef kandidat'', zaključio je Stjepan.

Povratak MasterChefa na Novu TV oduševio je gledatelje koji su s nestrpljenjem čekali novu sezonu. "Početak obećava", "Svaka čast", "Napokon, super emisija", "Sinoć sam gledala, sve je bilo odlično, i žiri i kandidati", "Super je bila cijela emisija", samo su neki od komentara gledatelja koje će nova sezona zasigurno prikovati u televizijske ekrane.

