Nina Martina i Mario pokrenuli novi biznis: 'Bilo je dosta stresno i teško, ali zahvalni smo kako poslujemo'

Prije četiri godine Nina Martina Korbar (29) i Mario Mandić (30) ušli su u RTL-ov show "Život na vagi" kako bi promijenili svoje živote i oslobodili se okova koji su im nametali suvišni kilogrami, a od tada do danas svojim primjerom nastoje mijenjati i živote ljudi koji ih prate i koji im vjeruju. Nina je u showu izgubila 40 kilograma, Mario deset kilograma više, a i nakon završetka emisije nastavili su se brinuti o svom izgledu, ali i zdravlju. Prije dvije godine zajedničkim snagama otvorili su teretanu, a ovih dana svoja vrata otvorio je i upscale food bar Grit u Zagrebu u kojem gostima nude zdrave obroke koji u sebi ne sadrže bijelo brašno, bijelu sol, bijeli šećer i kvasac. Što ih je motiviralo na novi poduzetnički izazov, kako su raspodijelili poslove, ali i što je s njezinom glazbenom karijerom, Nina Martina otkrila nam je u intervjuu.

Dvije godine nakon otvaranja teretane s Marijem Mandićem odlučili ste krenuti u novi poduzetnički pothvat. Nedavno je svoja vrata otvorio food bar Grit. Kako to da ste se odvažili na ovaj korak upravo sada?

Da, tako je. Otvorili smo upscale food bar Grit i jako smo ponosni i sretni. Oboje smo bili pretili i dobili smo tu borbu pa danas, kad vodimo puno bolji život, aktivni smo, jedemo bolje, imamo svoju teretanu koja pruža drugačiji pristup vježbanju, razmišljali smo da bi bilo super ponuditi ljudima hranu koja je brza, a zdrava i ukusna i tako smo još jednu svoju ideju pretvorili u djelo.

Riječ je o zajedničkom biznisu. Kako ste podijelili poslove? Tko je zadužen za što?

Da, riječ je o zajedničkom biznisu i trenutačno smo oboje 100% u uhodavanju Grita. Nedavno smo otvorili i novu sezonu u našoj teretani M2 WORKOUT boutique pa Mario vodi većinski dio poslovanja u njoj, a ja u Gritu.

Što će se sve naći na meniju? Čime ste se vodili kada je u pitanju jelovnik i tko je zadužen za njegovo sastavljanje? Jeste li imali pomoć nutricionista ili ste sami odlučili primijeniti ono što ste usvojili tijekom sudjelovanja u showu "Život na vagi"?

Sve na meniju sastavljali smo i isprobavali sami. Već nekoliko godina oboje vodimo drugačiji život kad su zdrava prehrana i trening u pitanju, to je sada dio nas i svi recepti su naši. Puno truda, rada i isprobavanja je iza nas, a vjerujem i ispred nas. Ono što s ponosom ističemo je da ne koristimo bijelo brašno, bijelu sol, bijeli šećer i kvasac. Koristimo pirovo brašno, himalajsku sol, brezin šećer i kvalitetne nadjeve. Na meniju se trenutačno mogu pronaći pizze, bruskete, pirov griz i sendviči, a planiramo i proširiti ponudu na salate i još neka jela.

Foto: Grit food bar Grit je, kako ste ga opisali uoči otvorenja, prvi upscale food u Hrvatskoj. Kakav je koncept samog bara, koliko će sjedećih mjesta biti u samom lokalu za goste?

Trenutni princip je to go. Možete kupiti klopu na licu mjesta u manjem obliku ili pak naručiti veći obrok. Predali smo zahtjev Gradu Zagrebu za vanjsku terasu i nadamo se da će ga prihvatiti pa bismo napravili i jedan lijepi koncept za vanjski dio.

Što biste svakako preporučili gostima da probaju i kako se kreću cijene zdravih obroka koja ćete nuditi gostima?

Preporučila bih sve (smijeh). Uistinu je sve jako ukusno. Cijene manjih jela su između 17 i 35 kn, a većih između 35 i 100 kn.

Koliko je teško biti mladi poduzetnik u Hrvatskoj? Što vam je predstavljalo najveći izazov u ovom novom pothvatu?

Dosta je teško i stresno jer nije neka poticajna poduzetnička klima, ali mi smo zahvalni kako poslujemo i nadamo se da ćemo i nastaviti graditi uspješne poslovne priče.

Prošlo je više od četiri godine od vašeg sudjelovanja u showu "Život na vagi". Kako danas gledate na to iskustvo? Pada li vam ponekad teško popularnost koju vam je show donio?

Nevjerojatno da je prošlo već toliko vremena. Gledam upravo kako ste napisali – kao iskustvo koje mi je donijelo velike i lijepe promjene u životu i na kojem sam nastavila graditi i gradim dalje svoj životni put. Sretna sam i zahvalna. Ne pada mi teško jer se ne prilagođavam medijima i ne trčim za tim da budem u medijima pod bilo koju cijenu i zapravo volim svoj privatni život držati za sebe pa je to onda puno lakše, ali nekad je naporno kad imaš težak dan ili emotivno naporan, a ljudi te gledaju, komentiraju te i prilaze ti, a ti samo želiš vrijeme za sebe. Bez obzira na to, gledam puno više pozitivnu stranu, a to je da imam taj dar i blagoslov da mogu ljudima širiti lijepe poruke, da ih mogu poticati na dobro i da stvaram super životne prilike.

Foto: Privatna arhiva Nina, iza vas je i sudjelovanje u "Supertalentu", što je s vašom glazbenom karijerom? Planirate li se ozbiljno posvetiti tome?

Da, "Supertalent" je predobro iskustvo i uistinu mi je žao što me korona spriječila u odlasku u polufinale jer smo pripremili nastup koji bi sigurno sve oduševio, ali tako je trebalo biti. Postoje trenutačno tri autorske pjesme koje imam u ladici i za koje čekam da dođu na red da ih izdam. Nadam se što prije.

VIDEO Zauvijek zajedno: Kraljica Elizabeta II. počiva na posebnom mjestu