Jadran je ipak najbolje ljetno osvježenje za hrvatske zvijezde

Vrhunac turističke sezone upravo traje, stoga ne čudi što se i većina javnih osoba zaputila prema našoj obali. U tome prednjače nogometni reprezentativci kojima je zasluženi godišnji odmor počeo još nakon završetka Svjetskog prvenstva u Rusiji, no neko su vrijeme ipak proveli u svojim rodnim gradovima s najmilijima od kojih su uglavnom veći dio godine razdvojeni.

Tako je tek prije nekoliko dana na Jadran otputovao Marcelo Brozović, i to sa suprugom Silvijom i njihovom jednogodišnjom kćerkicom Aurorom. No nije otkrio na kojoj lokaciji ljetuju. I njegov suigrač iz reprezentacije Mario Mandžukić tek je početkom tjedna započeo pravi godišnji odmor i to također na lokaciji koju nije želio otkriti obožavateljima.

– Vrijeme je za napuniti baterije – napisao je kraj fotografije snimljene u bazenu i objavljene na Instagramu.

A budući da na otoku Braču posjeduje luksuznu vilu, postoji mogućnost da upravo ondje provodi ove vruće dane. U čarima dalmatinskih otoka uživa i Dejan Lovren koji godinama ljetuje na Pagu, točnije u Novalji. Ondje je ove godine otvorio i luksuzni hotel Joel. Mateo Kovačić i supruga Izabel odlučili su se za krstarenje našom obalom i otocima, i to luksuznom jahtom na kojoj im društvo prave i Luka Modrić, njegova supruga Vanja i troje njihove djece – Ivano, Ema i Sofija. Na brodu se nalazi i kći poduzetnika Ivice Todorića Iva Todorić koja je za svoju ljetnu destinaciju odabrala otok Korčulu.

A ondje se, ako je suditi po objavi na Instagramu, nalazi i vlasnica portala Journal Iva Radić koja je samo dan prije nego što se otisnula s obale uživala u Splitu s prijateljicama među kojima je i bivši model Tatjana Dragović. Njezina imenjakinja, radijska voditeljica Tatjana Jurić, odmor provodi u obiteljskoj kući u Skradinu, a voditeljica Ida Prester odlučila je provesti nekoliko romantičnih dana na otoku Obonjanu. Ona i suprug Ivan Peševski odlučili su sinove Rija i Roka ostaviti roditeljima na čuvanje te se sami odmoriti na Jadranu.

– Getaway na Obonjanu, solo tata i mama. Par dana mira i tišine u ovoj slatkoj kućici/šatoru. Niš nam više ne treba – napisala je Ida na svom Instagramu.

Lovre Kalinić s obitelji je snimljen na Korčuli, a Marin Čilić sa suprugom u Dubrovniku. No nisu svi poznati Hrvati trenutačno na našoj obali. Voditeljica Barbara Kolar uživa u ljepotama grčkih otoka, dok je voditeljica Ana Radišić odmor iskoristila za posjet Šri Lanki. Glumica Nataša Janjić boravi u atraktivnoj Barceloni.

Pogledajte video: Sezona partijanja na Zrću