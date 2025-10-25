Jacques Houdek otvorio dušu i otkrio koja je tajna dugog i sretnog braka

Jacques i supruga Brigita nedavno su proslavili 20 godina braka. Par se vjenčao 9. srpnja 2005. godine u crkvi blaženog Alojzija Stepinca u Velikoj Gorici, u krugu najbližih. Ipak, unatoč Jacquesovoj golemoj popularnosti, Brigita je uvijek ostajala korak iza svjetala pozornice, kao samozatajna snaga i čvrst oslonac koji mu je omogućio da ostvari svoje snove. Jacques nikada nije krio koliko mu znači, često ističući da je povjerenje ključni temelj njihove veze, no detalji o njoj i njihovom zajedničkom životu rijetko su izlazili u javnost, čineći njihovu ljubavnu priču još intrigantnijom.

Sada, nakon 20 godina braka, Jacques je progovorio o tajni dugog i sretnog braka. - Reći će ljudi ‘tolerancija’, ja ću se složiti. Reći će ‘kompromis’, neću se možda sasvim složiti. Ja bih rekao prihvaćanje osobe u kompletu, prihvaćanje svega što je ‘palac gore’ i ‘palac dolje’, možda i humor iz toga što je ‘palac dolje’ pa na neki način utjecati neverbalno svojom aurom, svojim primjerom, svojim viđenjem svijeta jedno na drugo. Ne bih nikada rekao: ‘Mijenjati se, prilagođavati se’, nego osjećati se i imati nekog razumijevanja osnovnog i racionalnog pa dok ide, ide - izjavio je Jacques za Story.

- Danas su razvodi jako popularni, ali mislim da svakoj iole normalnoj osobi teško padaju i da su ipak poraz. A opet bolje biti sretno slobodan, nego biti u lošoj vezi ili braku. Nama za sada još ide, dajemo si još uvijek prilike da napredujemo skupa pa ćemo vidjeti do kud ćemo doći - dodao je.

Početak njihovog bračnog puta obilježila je anegdota koja zvuči gotovo filmski i koja je zaruke pretvorila u pravu dramu. U trenutku dok je s prstenom u ruci prilazio kako bi postavio sudbonosno pitanje, Jacques je doživio nevjerojatnu nezgodu – nespretno je upao u otvoreni šaht. Romantični trenutak naglo je prekinut, a umjesto slavlja uslijedio je odlazak na traumatologiju zbog zadobivenih ozljeda. Ipak, ni ovaj bizaran događaj nije ih pokolebao. Brigita je pristala, a nezgoda je postala samo još jedna u nizu jedinstvenih priča koje su učvrstile njihovu vezu i pokazale da su spremni zajedno prebroditi sve, pa i najneočekivanije životne prepreke. Ta spremnost na zajedništvo pokazala se ključnom u godinama koje su slijedile.

Brigita Houdek, po struci upravna referentica, donijela je veliku životnu odluku kada je s Jacquesom zasnovala obitelj. Napustila je siguran posao u jednoj grafičkoj tvrtki kako bi se u potpunosti posvetila odgoju njihove djece, kćeri Sofije i sina Davida. Jacques je u brojnim intervjuima s neizmjernim ponosom i zahvalnošću govorio o njezinoj ulozi, opisujući je kao osobu koja “drži tri ugla kuće”. Kasnije je u jednom intervjuu za Story tu izjavu ispravio, naglasivši da zapravo “zajedno drže četiri kuta”, čime je potvrdio dubinu njihovog partnerskog odnosa. Iako se odrekla vlastite karijere, Brigita dolazi iz glazbeničke obitelji – njezin otac Tomas i stric Robert Krkač bili su članovi poznatih bendova poput Telefon Blues Banda, Drugog načina i Filma, stoga je odrasla s dubokim razumijevanjem za svijet glazbe i sve izazove koje on nosi.

Rođenje djece dodatno je ojačalo njihovu vezu i promijenilo prioritete, posebice Jacquesove. Nakon što im se 2013. godine rodio sin David, pjevač je donio svjesnu odluku da uspori profesionalni tempo i povuče se sa scene na gotovo dvije i pol godine. To vrijeme posvetio je isključivo obitelji, daleko od stresa i pritiska javnosti. Upravo je u tom razdoblju doživio i veliku fizičku transformaciju – izgubio je više od 40 kilograma. Kako je kasnije s osmijehom ispričao, tajna je bila u jednostavnom, mirnom životu: redovitim šetnjama s djetetom u kolicima i rutini bez stresa. Taj potez pokazao je koliko mu je obiteljska sreća važnija od svjetala reflektora, a na scenu se vratio kao mentor u showu “The Voice”, ispunjeniji i s novom energijom.

Prije osam godina, u potrazi za mirom i privatnošću, obitelj Houdek napustila je zagrebačku vrevu i svoj novi dom pronašla u naselju Mala Rakovica pokraj Samobora. Tamo su, kako Jacques često ističe, pronašli svoj raj. U intervjuima je opisivao idilične trenutke – ispijanje kave u dvorištu dok se djeca igraju, daleko od očiju javnosti. Iako Brigitu i djecu čuva od prevelike medijske izloženosti, pjevač na svojim društvenim mrežama rado dijeli fragmente njihove obiteljske sreće. Pratitelji tako mogu vidjeti kako Houdekovi uživaju u zajedničkim trenucima, bilo da je riječ o opuštenom danu kod kuće, podršci tati na koncertu tijekom godišnjeg odmora ili pak uzbudljivim putovanjima u daleke destinacije poput Kuala Lumpura ili obližnje, čarobne Budimpešte. Svoju ljubav i divljenje prema supruzi Jacques je na najljepši mogući način pretočio u umjetnost. Posvetio joj je jednu od svojih najemotivnijih balada, “Kraljica”, a Brigita se, unatoč svojoj samozatajnosti, pojavila kao glavna zvijezda u pratećem videospotu, čime je njihova ljubavna priča dobila i vizualni pečat.