Jacques Houdek o Dori i Letu 3: Čak se i meni može dogoditi da zauzdam svoju jezičinu

Ne stišavaju se reakcije na ovogodišnju Doru na kojoj su ulogu favorita opravdali članovi grupe Let 3 i odnijeli pobjedu s pjesmom 'Mama ŠČ!' s kojom će nas predstavljati u svibnju na Euroviziju u Liverpoolu. Na njihov nastup osvrnuo se i Jacques Houdek koji se pratiteljima javio iz Italije i otkrio im da je Doru komentirao s bivšom eurovizijskom pobjednicom Marijom Šerifović. "Dragi ljudi, pozdrav svima iz Italije. Dakle, doslovno ste me zatrpali upitima da komentiram Doru. Kao i mediji, kako domaći, tako i iz regije. Ne date mi mira nikako", započeo je glazbenik svoju objavu na Instagramu.

"No, ponekad upravo kad ne kažemo ništa - rekli smo sve. Da, da... Čak se i meni može dogoditi da zauzdam svoju jezičinu. Naravno da sam gledao Doru. Komentirao sam sve s Marijom Šerifović. No, to će ostati striktno među nama, je li tako, Maro?", dodao je Houdek.

Uz objavu je objavio i snimku svog kumčeta, djevojčice Lune, koja na pitanje roditelja koga više voli - kuma Jacquesa ili Let 3, odgovara: "Tuma." "Ovo je Luna, moje predivno kumče i veliki fan Leta 3, očigledno. Srce malo, obožava brojalice i ove, u najmanju ruku, čudnovate stričeke na traktorima. Čini mi se da će se svidjeti i Eurosong fanovima", napisao je Houdek.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Jacques Houdek Hrvatsku je predstavljao na Euroviziji 2017. godine s pjesmom 'My friend' s kojom je pobijedio na Dori i to iz sedmog pokušaja. Houdek je posljednji naš predstavnik koji nas je uspio dovesti do finala Eurovizije. Hoće li ove godine to poći za rukom i osebujnim rokerima iz grupe Let 3 saznat ćemo 9. svibnja kada se održava prva polufinalna večer. Inače, Let 3 oduševio je ljubitelje Eurovizije iz cijelog svijeta. Prije Dore Hrvatska je bila na 29. mjestu na tablici s 1 posto šanse za pobjedu. Nakon pobjede Leta 3, popeli smo se na 26. mjesto, a trenutno se nalazimo na 18. mjestu s 2 posto šanse za pobjedu. Tako smo još prestigli i Cipar, Dansku, Njemačku, Litvu, Portugal, Azerbajdžan, Grčku i Maltu.

