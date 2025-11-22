Iznenada preminuo slavni roker, znamo ga po radu u dva kultna benda

Gary 'Mani' Mounfield, cijenjeni basist koji je svojim prepoznatljivim stilom obilježio zvuk kultnih bendova The Stone Roses i Primal Scream preminuo je u 64. godini nakon što se srušio u svom domu u Stockportu, a tužnu vijest potvrdio je njegov brat Greg na Facebooku jednostavnom porukom: "Najtežeg srca moram objaviti tužnu vijest o smrti moga brata. Počivaj u miru, Rkid." Odmah su uslijedile reakcije glazbenih velikana. Frontmen Stone Rosesa Ian Brown napisao je: "POČIVAJ U MIRU MANi X", dok je pjevač Oasisa Liam Gallagher, čija je karijera nezamisliva bez utjecaja Rosesa, izrazio svoj šok i tugu: "Potpuno sam šokiran i apsolutno uništen viješću o Maniju. Moj heroj, počivaj u miru."

Mounfieldov dolazak u The Stone Roses 1987. godine bio je ključan trenutak koji je transformirao bend i katapultirao ga u središte "Madchester" scene. Upravo je njegov pulsirajući, moćni bas zvuk koji se zlokobno probija kroz zvučnu maglu na početku pjesme "I Wanna Be Adored" postao besmrtan uvod u jedan od najvažnijih britanskih albuma svih vremena. Debitantski album "The Stone Roses" iz 1989. godine spojio je himnične melodije inspirirane 60-ima s plesnom energijom rave kulture, a Manijeve bas dionice bile su gorivo koje je pogonilo hitove poput "She Bangs the Drums" i "This Is the One". Ian Brown je jednom prilikom izjavio kako se bend "promijenio preko noći" Manijevim dolaskom: "Postao je to potpuno drugačiji ritam... Odmah je sve sjelo na svoje mjesto." Album je dobio lavinu pozitivnih kritika i s vremenom stekao mitski status, a mnogi ga smatraju temeljem na kojem je izgrađen Britpop 90-ih.

Unatoč golemom uspjehu prvijenca i legendarnom koncertu na Spike Islandu, put benda bio je trnovit. Upleli su se u dugotrajnu pravnu bitku sa svojom izdavačkom kućom, što je zaustavilo njihov zamah. Tek pet i pol godina kasnije, u prosincu 1994., objavili su dugo očekivani drugi album, ironično nazvan "Second Coming". Iako je album bio komercijalno uspješan i iznjedrio hit singl "Love Spreads", nije uspio ponoviti magiju i utjecaj debija. Unutarnje napetosti su rasle i bend se raspao 1996. godine, nakon čega je Mani bez oklijevanja prihvatio novi izazov.

Odmah nakon raspada Rosesa, Mounfield se pridružio škotskim rokerima Primal Scream, bendu koji je također eksperimentirao sa spajanjem rocka i plesne kulture. Njegov dolazak donio im je prijeko potrebnu kreativnu injekciju u trenutku kada su i sami razmišljali o raspadu. Tijekom petnaestogodišnjeg staža snimio je pet albuma s bendom i postao značajan autor, supotpisujući hitove poput "Kowalski" s albuma "Vanishing Point" i njihov najuspješniji singl u Velikoj Britaniji, "Country Girl". Usporedno s tim, bio je dio supergrupe Freebass s još dvojicom legendarnih basista, Peterom Hookom iz New Ordera i Andyjem Rourkeom iz The Smithsa, dodatno potvrđujući svoj status ikone instrumenta.

Mani je godinama bio najveći zagovornik ponovnog okupljanja The Stone Rosesa. Prilika se ukazala 2011. godine, kada su se članovi benda našli na sprovodu njegove majke. Taj tužan događaj, kako je sam rekao, bio je "oblak sa srebrnim rubom" koji im je omogućio da izglade stare nesuglasice. Mounfield je napustio Primal Scream kako bi se u potpunosti posvetio povratku matičnog benda. Uslijedila je trijumfalna povratnička turneja koja je uključivala nastupe na najvećim svjetskim pozornicama, od festivala Coachella u Kaliforniji do stadiona Wembley u Londonu. Ipak, stare tenzije ponovno su isplivale na površinu, a bend se tiho razišao nakon koncerta u Glasgowu u lipnju 2017. godine, za koji se ispostavilo da je bio njihov posljednji.

Manijev život posljednjih godina obilježila je teška osobna tragedija. Njegova supruga Imelda preminula je u studenom 2023. od raka crijeva, samo tri godine nakon što joj je dijagnosticirana bolest. Par je imao sinove blizance, Genea i Georgea. Samo nekoliko dana prije vlastite smrti, Mani je na Facebooku objavio dirljivu posvetu supruzi povodom druge godišnjice njezine smrti, napisavši: "Nedostaješ nam svaki dan... osjećamo tvoju prisutnost... počivaj dobro, ljubavi moja." Njegova iznenadna smrt, gotovo točno dvije godine nakon Imeldine, ostavila je njegove sinove bez oba roditelja. Hitna pomoć pozvana je u njegov dom u četvrtak ujutro, no glazbeniku nije bilo spasa. Ostavio je iza sebe planiranu govorničku turneju po Velikoj Britaniji, na kojoj je trebao dijeliti uspomene iz svoje bogate karijere.