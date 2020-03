Poginuo pobjednik 6. sezone Farme Saša Vujnović

Saša Vujnović, natjecatelj reality showa "Farma" koja se emitirala 2018. godine, poginuo je u petak poslijepodne na gradilištu u Rijeci, doznaje 24 sata od njegove partnerice Ivane Povž. Inače, Vujnović je u toj sezoni proglašen pobjednikom, a o njemu su govorili da je uvijek bio nasmijan te spreman za šalu.

- Javili su mi njegovi roditelji. U šoku sam, moram biti jaka, zbog djece i zbog njega - rekla kroz suze Ivana koja uskoro treba roditi četvrto dijete. Ono što poručuju iz PU Primorsko-goranske je da je prilikom izvođenja radova stradala muška osoba te će se detalji saznati nakon očevida.

Prije ulaska u show, Saša se opisao kao osoba koja voli izrađivati kućice od drveta te uređivati cvjetnjake. Na Farmu se prijavio zbog stjecanja novih iskustava i upoznavanja različitih ljudi.

U emisiji se sprijateljio s Editom Ptičar koja je poginula 2018. godine u prometnoj nesreći.

- Kad se sjetim Farme, iako je to bilo snimano prije godinu dana, srce mi zaigra. Edita je bila posebna djevojka, osoba kojoj sam sve mogao reći. Do sad to možda nisam govorio, ali između nas je bilo nešto više od prijateljstva. I nismo se odvajali jedno od drugog. Baš smo uživali skupa – rekao je tada Saša za nju.