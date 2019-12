Iznenada preminula zvijezda 'Monty Pythona'

Neil Innes, engleski pisac, komičar i glazbenik, u javnosti poznati i kao "sedmi Python", preminuo je u 76. godini života. Glasnogovornik obitelji Innes kazao je kako nije bio bolestan, te kako je umro u snu u nedjelju.

- S velikim žaljenjem moramo obavijestiti javnost o smrti Neila Jamesa Innesa koji je preminuo 29. prosinca 2019. godine. Izgubili smo prekrasnu, nježnu dušu čija je glazba dotakla mnoga srca i čiji nas je intelekt i potraga za istinom nadahnula. Umro je prirodnom smrću, bez upozorenja, i mislimo, bez puno boli - stoji u priopćenju.

Innes je pisao skečeve za Pythone, a sam se pojavio u filmovima "Brianov život" i "Monty Python i sveti gral", te posljednjoj sezoni Monty Pythona, nakon odlaska Johna Cleesea. Bio je i autor njihovih songova, a s Pythonovcem Ericom Idleom osnovao je bend The Rutles, koji je djelovao kao parodija na Beatlese.

Utterly dismayed to hear about Neil Innes. Right out of the blue...



A very sweet man, much too nice for his own good



Lovely writer and performer. When he worked with Python on our stage show, I listened every night to "How sweet to be an Idiot" on the tannoy



Very sad.....