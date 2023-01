Izabel Kovačić pokazala kako je izgledala raskošna proslava njenog rođendana

Izabel Kovačić, supruga našeg nogometnog reprezentativca Matea Kovačića, sredinom prosinca proslavila je 30. rođendan, a sad je na društvenim mrežama pokazala atmosferu s glamurozne zabave koju je priredila za obitelj i prijatelj.

Na jednoj fotografiji , Izabel pozira u svečanoj crnoj haljini s čašom u ruci, dok se u pozadini nalazi puno praznih čaša spremnih za uzvanike.

- Zahvalna na prošloj godini ispunjenoj s toliko blagoslova i lijepih uspomena. Hvala svima na lijepim željama i podršci - napisala je pokraj fotografije.

Objavila je i video v i otkrila da je uz zabavu imala i rođendansku večeru uz najmilije, i to na pješćanoj plaži uz pogled na grad i zvjezdano nebo. Među uzvanicima bili su i Dina Dragija, supruga nogometaša Tina Jedvaja i Katarina Kovačić, sestra njenog supruga Matea.

- Najveća lekcija koju je naučila u životu glasi da ljudi zaborave što su napravili, ali da nikad ne zaboravljaju kako su se osjećali zbog nekih koji su ih usrećili - napisala je uz video.

Podsjetimo, Mateo i Izabel upoznali su se u župnoj crkvi u Sesvetskim selima gdje on bio ministrant, a Izabel je pjevala u crkvenom zboru. Izabela se zbog lijepoga glasa, ali i stasa isticala među drugim djevojkama, a najviše je voljela pjevati duhovne šansone i psalme.

Nakon što je postala gospođa Kovačić, Izabel je pod još većim povećalom javnosti, no bez obzira na to, ostala je jednostavna i samozatajna, no obožavatelji na društvenim mrežama uvijek su oduševljeni njezinim objavama, naročito modnim kombinacijama.

Par se vjenčao 2017. u Sesvetama, a na proslavi bile su i mnoge zvijezde madridskog Reala u kojem je Mateo tada igrao. Osim što je jedna od najljepših, Izabel je i jedna od najbolje odjevnih Hrvatica, zahvaljujući besprijekornom stilu koji je spoj elegancije i casual komada, a na prvu će vas sigurno očarati i njezina kosa- savršeni plavi uvojci, a britanski mediji su nedavno prozvali i hrvatskom Shakirom. Lijepa Izabel osim što vjerno bodri Matea, gradi i uspješnu karijeru, a par je 2020. godine dobio sinčića Ivana. Izabel je sa sestrom Ivanom Čirjak pokrenula brend Lunilou 2015. godine koji je u međuvremenu postao sinonim za kvalitetnu organsku odjeću s hrvatskim potpisom, posebice za djecu.

VIDEO Fotografije naših glumaca kako kleče postale su hit na Internetu, a zna se i zašto su na koljenima