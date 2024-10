Ivo i Katica se zbližili, Toni smirivao uplakanu Valentinu, a Ivici konačno stigla Ilona: 'Najradije bih sad zaplakao!'

Nakon što su se smjestile po sobama, Tonijeve cure odlučile su se rashladiti u bazenu, a farmer je bio i više nego zadovoljan tom odlukom. Valentina je bila uvjerena da gleda samo nju jer ni Antonela ni Vivien nisu njegovi tipovi. „Valentina me zavela, Vivien malo zavodi, a Antonela, baš smo kao brat i sestra“, poručio je Toni.

Zlatko je svoje dame pokušao impresionirati ručkom koji je sam skuhao, a pala je i prva zdravica za zajedničko druženje. Farmeru je zasmetalo što se nisu ponudile pospremiti suđe sa stola, a one su smatrale da se barem prvi dan na farmi mogu ponašati isključivo kao gošće.

Željko je u Ogulinu svoje djevojke odveo na romantični piknik na travi, a sitna podbadanja već su počela. „Po Mariji se vidi da čeka svaku priliku da bude s njim. Ona je uvjerena od samoga starta da će je on ženiti“, smatrala je Vesna. Odlučili su zaigrati i bocu istine, a od sklekova do škakljivih istina, dobro su se zabavljali. Marija je zadala Željku izazov da poljubi Vesnu u obraz, a Vesna je priznala da se ne bi požalila ni na francuski: „Možda je već i bio, e sad, nećemo u detalje!“

Darko i njegove odabranice prvu večer na selu odlučili su provesti uživajući u romantičnoj večeri na dvorištu, a one su bile oduševljene prirodom i njegovim gostoprimstvom. „Vidi se da bi Anamarija htjela nešto s Darkom, ona je to već javno rekla“, smatrala je Brankica. „Meni se Darko sviđa, ja ću se boriti.“ „Polako“, zaključio je farmer.

Ivo, Tamara i Katica večer su odlučili provesti u centru Pule, a Milena je ostala u apartmanu. „Dvije moje dame su u žešćoj borbi za farmera. Htjela sam da njih troje odu van i da se iskristalizira stanje između njih... Jer on nije uopće čovjek da može dvije žene balansirati“. Katica se sve više približavala Ivici, a Tamara, koju je već ljubio na prvim spojevima, poručila je da očito mora naći neku drugu taktiku. Ivica je već prvu večer organizirao veliku feštu kako bi svoje dame upoznao s obitelji i prijateljima. „Djevojke su OK, meni se ne sviđa nijedna“, ipak je poručio Ivičin brat. A usred fešte, Ivicu je svojim dolaskom iznenadila njegova Ilona pa sreću nije mogao sakriti! „Najradije bih sad zaplakao!“ poručio je grleći je.

Ilija i njegove dame zajedno su roštiljali, a glavna kuharica bila je Marija, koja se požalila da se Ilija ne trudi nego sve moraju same. Ruža i Marija i dalje su podbadale Mirjanu škakljivim šalama, a ona je kazala kako se konkurencije ne boji: „Izdržat ću ovdje zato što sam tvrdoglava i kad ja nešto zacrtam, pokazat ću!“

Toni je svoje dame odveo u večernji izlazak, priznavši da su mu godili pogledi svih ostalih, no cure su mu zamjerile što nije opušten i ne preuzima inicijativu u komunikaciji. Toni je sjeo pored Vivien, koja je podbadala škakljivim pitanjima stavljajući sebe u prvi plan.

„Toni, jesi sve bivše ovdje izvodio?“ iznenadit će pitanjem i zbuniti Tonija, a zamolit će ga i da ocijeni njezine tetovaže, ali i pomiriše njezin parfem. I dok je Toni prihvatio njezinu igru, sve je to budnim okom pratila Valentina, koja ljubomoru nije skrivala: „Nemam više volje, idem spavati“. „Osjetila se ugroženom“, zaključila je Vivien, „Nisam baš očekivala da će biti scena“. Ipak, Toni ju je odveo nasamo, pokušao smiriti i poručiti joj da nema potrebe za scenama te da mu je ona i dalje broj jedan: „Ne treba dolaziti do ovoga... Ako nisam ja uz tebe, ne znam tko je uz tebe. Sad ćemo reći mi smo skupa i idemo normalno. Jesi sama tražila da ne želiš da se pred kamerama poljubimo niti išta!“ „Možda se moglo desiti da se to ne desi, ali eto, desilo se i što sad“, komentirala je situaciju Valentina. „Muškarac koji trči za ženom nije muškarac“, poručile su Antonela i Vivien. „U ovoj situaciji kao da sam neki balonja, tinejdžer... Godi mi“, smješkao se Toni.

Iduće jutro u Ogulinu počelo je neočekivano. Željko je smatrao da su njegove dame previše opuštene pa je odmah odredio pravila – krevet se slaže odmah nakon ustajanja, za jutarnju kavu imaju samo pola sata. Vesna je uskočila s provođenjem reda, a Marija je kazala da njezina pravila nikad neće poštovati. Marija i Petra pokušale su spremiti svoj krevet, no Vesna se namjerno nije željela maknuti s njega, s ciljem da iznervira Mariju. „Ne može meni ništa ići na živce što je provokativno, što znam da netko radi ciljano“, kazala je Marija, „Sve to što radi, to sam meni više daje snagu.“

Na Ilijinoj farmi ujutro je počelo radnom akcijom, no Marija i Mirjana i dalje su se ljutile što si sve radne zadatke zadaju one same, a njihov farmer je previše opušten. Gabrijela je Anamariju, Brankicu i Darka natjerala na jutarnju tjelovježbu, a zatim ih je poveo u obilazak svojih imanja.

U Puli, spremali su se kava i doručak, a farmer Ivo morao je ubrzo otići na posao. Katica mu je peglala košulju, a zasmetalo joj je što se Tamara samo izležava: „Bila je na telefonu... Nazivala je Ivu, samo mu je sve prenosila i govorila što se nalazi u apartmanu, vršila mu je presing“. Katica je prepričavala Mileni što se dogodilo u izlasku večer prije, otkrivši da ju je Ivo češkao po leđima i zagrlio, a učinilo joj se da je Tamara zbog toga zaplakala: „Jednostavno sam vidjela da joj baš nije bilo drago. Bila je ljubomorna, kolutala je očima. Radila je scene.“ „Ne mogu reći da se ona u njega zaljubila, ali ona u njemu vidi muževnost, vidi sklad s njime“, komentirala je Milena.

A što nosi novi dan na farmama, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', sutra od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

