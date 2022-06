Ivana Paradžiković o djetinjstvu: 'Sjećam se kad smo prevrtali vaze da nije neka lipa ostala za kruh'

Voditeljica Ivana Paradžiković odlučila se za egzotično putovanje pa je otputovala u Jordan odakle je objavila fotografije iz pustinje te s pratiteljima na Instagramu podijelila priču iz svoje prošlosti.

"Bila sam sedmi razred kada mi je, maloj neprilagođenoj izbjeglici, profesorica zemljopisa poklonila paketić pijeska iz pustinje. To je bila najdragocjenija stvar koju sam posjedovala. Živjeli smo u iznajmljenoj garsonijeri u Kutini. Nas pet plus pekinezer, hrčak, ribice, papagaj Pero. 'Gdje čeljad nije bijesna kuća nije tijesna', govorila bi mama i doista. Imali smo sve: bili smo živi, imali smo jedni druge, ali nismo imali para. Ispod madraca da ne propadnemo kada ga razvučemo stavljali bi daske koje je tata ispilio od nekih vrata sa smetlišta. Navečer fotelju dizali na ormar da možemo otvoriti kauč koji bi onda blokirao frižider, pa tko je jeo, jeo je... Nema više do ujutro. Sjećam se i trenutaka kada za kruh prevrćemo vaze da nije neka lipa ostala možda slučajno. Otići u pustinju bila je moja djetinja maštarija. Ovo je taj trenutak. Čista sreća. Da nikad ne zaboravim tko sam i koji sam put prevalila", napisala je voditeljica pored četiri fotografije iz pustinje.

Prethodno se javila pratiteljima iz pustinje nakon nekoliko dana ne oglašavanja na Instagramu, što je mnoge zabrinulo.

"Zatrpali ste mi inbox zabrinutim pozivima i porukama. Frku mi složili jer ste zvali i mamu Vesnu. A mama Vesna paničarka ionako misli da sam…pa blago rečeno nepredvidljiva. Zamišljala je da su me oteli teroristi i što ti ja znam, svi oni najcrnji scenariji koji mamama prođu kroz glavu kad se ne javiš na prvi poziv. A ja zamisli, offline danima. Živa sam. Zapravo nikad življa! …jedva vam čekam sve ispričati.

