Iva Todorić otkrila kojim poslom se bavi njezina kći Tara: Moje najstarije dijete, moj ponos

Iva Todorić na svom Instagram profilu objavila je video snimku iz emisije IN Magazin u kojoj je njezina kći Tara govorila o svom novom poslu. Naime, njezina 22-godišnja kći radi u agenciji za nekretnine čiji su vlasnici Ivin brat Ante Todorić i njegova supruga Petra. - Moje najstarije dijete, moj ponos - napisala je Iva uz video u kojem je Tara novinarsku ekipu provela kroz raskošan stan u centru Zagreba koji je na prodaju i uputila ih je u tajne svog posla. Kasnije je objavila i Instagram story u kojem je objavila Tarinu fotografiju i napisala koliko je ponosna na nju i njezinu upornost i hrabrost. U Intervju koji je nedavno dala za Net.hr Iva je rekla kako je njezina Tara prava Todorićka.

- Moja Tara je jedna nevjerojatno sposobna, mlada žena koja ima takve organizacijske sposobnosti i klikere, prava je Todorićka, doslovno ću tako reći. Kada ju vidim – vidim sebe kada sam bila mlada i koliko sam imala entuzijazma. Mislim da će Tara biti još uspješnija od majke i na to sam jako ponosna. Kada vidim tu organiziranost i kako sve oko sebe dovede u red, to je fantastično - ispričala je tada za Net.hr i dodala: Nema puno mladih ljudi koji imaju takvu sposobnost u sebi, vjerujte mi, godinama sam radila natječaj za mlade ljude, pripravnike u Agrokoru. U svakoj našoj firmi sam birala svake godine po jednog pripravnika, kasnije smo pratili njihov poslovni put, i danas su mnogi od njih direktori marketinga u raznim kompanijama. Doista, tisuće životopisa sam pročitala, sa stotinama razgovarala. Moja kći da mi dođe na razgovor – sekunde ne bih razmišljala bi li je zaposlila. I naravno, to ne govorim samo zato što je ona moja kćer. Tara će biti jako uspješna poslovna žena koja već sada radi nekoliko poslova. Ona je doista posebno stvorenje.

Iva je u braku s Hrvojem Balentom dobila troje djece – kćer Taru te sinove Ivana i Antu. Kada se počelo raspadati poslovno carstvo Todorićevih počeo se raspadati i brak Ive i Hrvoja koji su u braku bili od 2001. godine. Vjenčanje ovog para bilo je raskošno i prizvano je vjenčanjem godine, a svadbeno slavlje se održalo u nekadašnjem hotelu Intercontinental. Svatove od oko 300 uzvanika zabavljao je do sitnih sati pokojni glazbenik Jasmin Stavros. Supružnici su s djecom živjeli u Kulmerovim dvorima u Zagrebu s ostatkom obitelji Todorić, a Hrvoje je 2012. došao u upravu koncerna Agrokor.

