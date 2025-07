Iva Todorić objavila fotografije u kupaćem kostimu, pozirala je na jahti i otkrila u čijem društvu odmara

Iva Todorić s pratiteljima na Instagramu podijelila je nekoliko fotografija i videa sa svog ljetnog odmora koje provodi u društvu prijateljice Biljane Mančić, bivše Miss Universe. U objavi na Instagramu Iva je pokazala kako se odlično zabavlja s prijateljicom na SUP-u, podijelila je i fotografije na kojima poziraju na jahti te nekoliko selfija na kojima pozira u kupaćem kostimu. Uz ove objave Iva nije napisala gdje se odmara, niti je ostavila bilo kakvu poruku. Prije mjesec dana je također uživala u odmoru na našoj obali, točnije u Vodicama, odakle je s pratiteljima podijelila seriju fotografija koje odišu ljetnom bezbrižnošću i optimizmom. Uz objavu je ostavila i vrlo znakovit opis koji je mnoge potaknuo na razmišljanje.

"Otišla sam... da se vratim. Vratim sebi", napisala je Iva uz galeriju fotografija koje savršeno dočaravaju njezino raspoloženje. Na slikama vidimo nasmijanu Ivu kako uživa u svim čarima ljeta. Bilo da pozira u dugoj, lepršavoj haljini uz zalazak sunca, šeće uz more u ležernoj kombinaciji s traper hlačicama i velikom Hello Kitty torbom za plažu ili pak opušteno boji u bojanki u hladu borova, jasno je da je pronašla svoj mir. Nedavno je na svom Instagram profilu objavila videosnimku iz emisije IN Magazin na kojoj je njezina kći Tara govorila o svom novom poslu. Naime, njezina 22-godišnja kći radi u agenciji za nekretnine čiji su vlasnici Ivin brat Ante Todorić i njegova supruga Petra.

– Moje najstarije dijete, moj ponos – napisala je Iva uz video u kojem je Tara novinarsku ekipu provela kroz raskošan stan u centru Zagreba koji je na prodaju i uputila ih je u tajne svog posla. Kasnije je objavila i Instagram story u kojem je objavila Tarinu fotografiju i napisala koliko je ponosna na nju i njezinu upornost i hrabrost. U Intervjuu koji je nedavno dala za Net.hr Iva je rekla kako je njezina Tara prava Todorićka.