Iva Jerković o djevojčici koju je dobila s 15 godina starijim poduzetnikom: 'Ispunila mi je život'

Bivša manekenka i voditeljica Iva Jerković (40) prije dvije godine postala je majka djevojčice Rine Ami, koju je dobila u vezi s 15 godina starijim poduzetnikom Josipom Antićem Zefom. Za Dnevno je priznala da ju je majčinstvo promijenilo te istakla da je s dolaskom djeteta dobila smisao života.

- Zadovoljstvo karijerom i majčinstvom ne može se usporediti. Kad si mlad, gradiš karijeru, ali nema tih lijepih emocija. Majčinstvo je čista ljubav. Mislim da me jako promijenilo, ono je neka druga dimenzija života. Sve se počne vrtjeti oko djeteta. Ostale stvari su manje bitne, na prvome mjestu je moje dijete - kazala je Iva koja je prvu reviju nosila već sa 15 godina, a televizijsku karijeru započela je 2001. godine kao Bingo djevojka. Zatim je više od godine dana provela u Milanu, gdje je vodila emisiju “Libero show” na televiziji RAI2. Nakon povratka u Hrvatsku bila je hostesa u emisiji “Studio 10” koju su vodili Duško Ćurlić i Mirko Fodor. Potom je 2007. godine vodila glazbeno natjecanje za pjesmu Eurovizije, “Doru”. Na televiziju se vratila 2015. godine kao hostesa u emisiji “Kolo sreće”. Majčinstvo joj je, kaže, donijelo smisao životu.

- Mogu reći da mi je majčinstvo dalo puninu života. Ispunilo je moj život i dalo mu smisao. Smisao življenja. Bit života je da radimo i živimo onako kako želimo, da živimo ispunjeno. A kod mene je to majčinstvo, kazala je Iva i prisjetila se tog prvog osjećaja kad je tek došla s kćeri iz rodilišta.

- Gledala je ona mene, gledala sam ja nju pitajući se: I što ćemo sada?! No brzo sam uhvatila ritam. Valjda je to u genima. Instinktivno sam znala što treba raditi. Ti prvi dani nisu bili previše zahtjevni, a ni inače nisam spavalica, nikad mi nije trebalo puno sna pa nije bilo problema. Sve se nekako posložilo, i posao i kuća i majčinstvo. Do zadnjeg trena nisam znala kako će se zvati. Dvoumili smo se između raznih imena, a među najljepšim imenima su bila Rina i Ami. No tek prije poroda sam odlučila da bude Rina, a kako sam uvijek neodlučna, tako smo u zadnji tren dodali i Ami. I tako je dobila ime Rina Ami - rekla je Jerković i otkrila kakva je njena djevojčica.

- Rina Ami voli punu kuću, društvena je, voli ljude i mudrica je malena. Voli šminku kao i sve djevojčice. Ali razumije se i u modu. Zna mi reći da želi drugu jaknu koja joj je ljepša. Obožava recitirati. Jako brzo upamti sve pjesmice koje joj čitam te obožava plesati. Trudim se da me ne vrti oko malog prsta, ali ona uvijek dođe na svoje. Obožava životinje pa ćemo uskoro kupiti psa jer želim da odraste uz kućnog ljubimca. Dijete sam jako dugo čekala i sad mi je Rina Ami na prvome mjestu, a karijera manekenke mi iz ove perspektive izgleda kao sjena stvarnog života. Uz nju, sve drugo je sporedno. Sebe sam stavila na drugo mjesto. Vremena za hobije imat ću kad ona malo stasa, kad bude više slobodnog vremena - zaključila je Iva.

