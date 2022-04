Isplivale su fotografije luksuznog penthausa Putinove ljubavnice koji iznajmljuje za 70.000 kuna

Ruski predsjednik Vladimir Putin nakon razvoda od supruge Ljudmile nije govorio ima li novu ljubav, već godinama se priča o njegovim izvanbračnim aferama iako on svoj privatni život nikada ne komentira u javnosti.

Jedno ime koje se često spominje uz Putina je Svetlana Krivonogih, bivša čistačica koja je danas vlasnica banke i milijunašica. Svetlana je 2003. godine rodila Luizu Rozovu za koju se sumnja da je Putinova kći.

These are real interiors of a luxury apartment owned by former Putin's mistress Svetlana Krivonogikh. It was supposely a gift from his friends one year after she gave birth to his illegitimate daughter.



You can rent this apartment in Saint-Petersburg for about $9000 per month. pic.twitter.com/B6cjaeLFwU