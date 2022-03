Procurile bizarne optužbe polusestre Meghan Markle: 'Nema DNK dokaza da je Archie Harryjev sin'

Samantha Markle, polusestra vojvotkinje od Sussexa, ne odustaje od namjere da na račun sestrine nove titule dođe do slave i zarade.

Nakon što je medijima neposredno prije vjenčanja Meghan i princa Harryja otkrila neke obiteljske tajne i ocrnila svoju polusestru, u javnost su isplivali i neki tvitovi koje je pisala prošle godine jer pristup Twitteru sada nema. Naime, Samantha ne prestaje pokušavati privući pozornost blateći sestru u javnosti.

Prošle godine u lipnju je pisala kako je uvjerena da Meghan nije rodila Archieja, već su ga vojvode od Sussexa dobili uz pomoć surogat-majke.

"Vjerujem da surogat-majka još nije predala dijete. Mislim da bi trebalo biti obavezno dostaviti dokaze da je iz maternice moje sestre rođeno dijete te da Archie ne bi trebao imati titulu jer mislim da je tu bila uključena surogat-majka. To mislim zbog slika koje su objavljene, a u na kojima joj je trbuh bio velik ujutro, a ravan navečer", pisala je tada navodno Samantha.

Samantha je isto tako tvrdila da je jako bitno utvrditi da je to istina, jer bi to značilo da djeca Meghan i Harryja nemaju pravo na kraljevsku titulu, bez obzira na to što su vojvode od Sussexa izjavile da ne žele da njihova djeca imaju titulu.

"Nema DNK dokaza da je Archie Harryjev sin i nema dokaza da su on i Lily došli iz Meghanine maternice", dodala je Samantha.

Navela je i da je Meghan bila u dogovoru s Jeffreyem Epsteinom i Harveyem Weinsteinom.

Nakon što joj je račun na toj društvenoj mreži ponovno suspendiran, njen odvjetnik Douglas Kahle kazao je kako joj je račun bio hakiran te da je to učinio netko tko također mrzi Markle i voli teorije zavjere.

