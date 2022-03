Prepoznajete li je? Jedna od najpoznatijih pop pjevačica svih vremena nedavno je proslavila 67. rođendan

Legendarna škotska glazbenica Annie Lennox krajem prošle godine proslavila je 67. rođendan, a na Instagramu je objavila fotografiju pokraj koje je napisala kako "stari, ali još bjesni" ("ageing but rageing). Annie se referirala na fotografiju koju je na Twitteru objavio stanoviti Jason Strummer.

- Pozdrav Jason Strummer! (jeste li u vezi s pokojnim velikim Joeom?) Očito ste stvorili twitter trend svojim upitom tko je ta osoba... OVA osoba..!! Dakle, možete li napraviti razliku između osobe u kamuflaži i biljke?? Haha! Stvorimo još jednu twitter oluju, hoćemo li?!!!) Starim, ali još uvijek bjesnim! Blagoslov i ljubav… - napisala je pjevačica grupe Eurythimcs.

Inače, Strummer je ovog vikenda objavio Annienu fotografiju i pitao je pratitelje znaju li tko je osoba na slici. Naravno, svi su odnah prepoznali jednu od najpoznatijih pop pjevačica svih vremena.

Without looking it up - who is this? pic.twitter.com/6kqSrnmGLA