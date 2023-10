Ispala Asmira: Nikad žešća borba, replike su bile toliko loše da je žiri odbio ocijeniti tanjure

LJUBAV JE NA SELU

Klara otkrila kakav je njen muškarac iz snova: ''Ako ima novac, onda je to 'win-win' situacija'

- Svaka osoba i svaki muškarac je drugačiji, a to znači da ono što se sviđa jednom Adamu da ne znači da se neće sviđati jednom Borisu. Mislim da, ako ti ne želiš mijenjati osobu, imati slobodan duh, da će to biti to, rekla je Klara. Vjeruje u pravu ljubav, a smatra da joj se to već i dogodilo