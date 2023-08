Iris Livaja emotivnom porukom suprugu čestitala rođendan: 'Tata daj gol'

bernie marsden

Preminuo prvi gitarist Whitesnakea, od kolege se oprostio i Dino Jelusić

Bernie Marsden s poznatim bendom nastupao je tijekom 70-ih i 80-ih godina, a nakon toga je uplovio u solo vode. Bernie je za Whitesnake snimio debitantski EP i prvih pet albuma, a u solo karijeri objavio je dva albuma: And About Time Too i Look At Me Now. Vijest o smrti potvrdila je njegova obitelj.