Irena je u show ušla s 168 kg, a izgubila je 31 kg: Nije se mogla kretati i dobila je otkaz, a danas potpuno drukčije izgleda

U sedmoj sezoni showa "Život na vagi" gledali smo Irenu Pušec koja je na finalnom vaganju sredinom prosinca prošle godine imala 138,8 kilograma te je izgubila 31,1 kilogram i tjelesnu masu smanjila za 18,3 posto. Irena je u show ušla sa 168 kg zbog kojih se teško kretala. Zbog bolova u nogama dobila je i otkaz. "Kilogrami su se nakon trudnoće nagomilavali, bole me i fizički i psihički. Ne mogu ništa s tim nogama i kilogramima. Svaki posao mi je težak. Ne osjećam se kao normalna osoba, ne mogu se pokrenuti i to me sve psihički ubija", kazala je Irena na prvom vaganju i dodala:

"Najveći problem je u koljenima i nogama. Prve tegobe počele su u radnom odnosu, radila sam težak fizički posao, puno čučnjeva i hodanja po stepenicama. Više nije išlo, kilogrami su se nakupljali. Da nemam toliku kilažu, mislim da bi bilo uredu. Otprilike 40-50 kilograma dobila sam u roku od dvije do tri godine." Nakon showa Irena je završila na operaciji. Išla je na operaciju koljena, a priznala je da ju je boljelo i da ju još uvijek boli, te podijelila još neke detalje o svom iskustvu.

"Na operaciju sam išla u ponedjeljak u Opću bolnici Zabok i bolnicu hrvatskih veterana. Bilo me je strah dok to sve nije prošlo, boljelo me je i boli još i sada, ali nije to više ta bol kao ranije. Sada se polako oporavljam, hodam na štakama, već sam danas i kuhala i čistila, a tek je četvrti dan. U srijedu sam došla doma, hvala Bogu, zasad je sve dobro", rekla je Irena za RTL.hr.

Foto: Facebook

Dodala je i da je nakon showa skinula još kilograma, te da nije više imala toliko vode u tijelu, te da nema problema s disanjem.

"Zbog operacija sam svakako morala skinuti kilograme. 30 kilograma sam skinula nakon showa, nisam imala više toliko vode u tijelu i nisam imala problema s disanjem, krvna slika je super, nemam nikakvih problema, kao niti problema s tlakom. Nastavljam dalje svoj put, trenutačno pijem puno vode, hranim se puno zdravije, a prehrana mi se bazira na juhama i varivima", objasnila je. Čeka je još jedna operacija koljena.

"Kad oba koljena riješim, sve su nam mogućnosti otvorene. Dan danas ne mogu pojmiti da sam uopće dobila šansu sudjelovati u showu. Uvijek se divim sama sebi, da nisam sudjelovala i pokrenula se znam da od mene ne bi bilo nikakve koristi, sad sam i veselija i svi su drugačiji prema meni", zaključila je Irena.

