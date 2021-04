Ipak neće biti Diana! Kći Meghan Markle i princa Harryja imat će posebno ime

Početkom ljeta princ Harry i njegova supruga Meghan Markle postat će drugi puta roditelji. Nakon malenog Archieja na svijet stiže i djevojčica kojoj se obitelj neizmjerno veseli. Iako još uvijek nije javno objavljeno koje će ime Meghan i Harry nadjenuti kćeri brojni obožavatelji nagađaju iz dana u dan, a sada se javio i Dianin biograf Andrew Morton koji je otkrio potencijalno ime malene djevojčice.

- Da je živa, obradovala bi se vijestima o bebi- izjavio je Morton za Royals Monthly i dodao kako bi supružnici kćeri trebali dati ime po nikad prežaljenoj princezi.

- Harryja su u ime svoje majke pretekli William i Catherine, koji su princezi Charlotte dali srednje ime Diana, zajedno s Elizabeth, pa će oni odabrati neko originalno ime za svoju kći, ali očekujte da će u sredini imena sigurno biti Frances, što je bilo Dianino srednje ime- izjavio je Morton. Dodao je i da će Meghan sigurno imenom kćeri htjeti odati počast svojoj majci Doriji Ragland s kojom je izuzetno bliska.

Foto: YouTube Screenhshot

Podsjetimo, Meghan je nedavno u intervjuu kod Oprah Winfrey otkrila brojne šokantne detalje i optužbe na račun kraljevske obitelji među kojima je i ona za rasizam. Meghan je rekla kako se raspravljalo koje će boje biti njezin i Harryjev sin. Kraljevska obitelj odmah je žestoko odbacila bilo kakve optužbe za rasizam. Ipak, nitko nije porekao da se o tome uopće raspravljalo.

Naime, Meghan je kazala da ne želi reći ime osobe koja je postavila sporno pitanje. No, moguće je i da se to sazna vrlo brzo. Naime, kontroverzna britanska autorica Lady Colin Campbell tvrdi da je u pitanju princeza Anne, kraljičina kći, no inzistira da je Annein komentar krivo shvaćen, te da se zapravo odnosilo na brigu kako će se Meghan uklopiti u kraljevsku obitelj.

Campbell je, naime, uvjerena kako je rasprava bila o tome kako će se pomiriti kulturne razlike između Britanca i Amerikanke te, u tom svjetlu, odlučiti i o odgoju djeteta. Sigurna je, navode britanski mediji, da nije bilo spominjanja boje kože te da je Harry sve krivo shvatio, a Meghan još lošije protumačila. Doduše, Campbell je od početka bila uvjerena kako je princeza Ana smatrala da Meghan i Harry nisu prikladni jedno za drugo jer Amerikanka neće shvatiti važnost i značenje britanske kraljevske obitelji. Navodno je princeza Anne također kazala kako Meghan nije stabilna osoba koja se može uklopiti u njihov svijet. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa zasad nisu komentirali ove tvrdnje.