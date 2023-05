Internet gori nakon nastupa Leta 3: 'Što god da je ovo je*eno mi se sviđa'

Odmah nakon nastupa grupe Let 3 na Euroviziji uslijedili su i komentari fanova na Twitteru. Dok su neki šokirani viđenim, mnogi su oduševljeni nastupom.

- Željela bih zahvaliti predstavnicima Hrvatske koji su pokazali svim uobičajenim nastupima što znači pravi eurovizijski nastup, napisala je jedna gledateljica.

I’d like to thank Croatia for showing all the casuals what the true spirit of Eurovision looks like. #Eurovision2023 — Yaryna 🇺🇦🏳️‍🌈 (@yarynkao) May 9, 2023

- Molim vas glasajte za Let 3 preko aplikacije, kako bi ovu ludu pjesmu i grupu gledali i u finalu, poručila je druga gledateljica.

Oh my. I have no words. Please vote Croatia through to the final so I can see this bonkers song and group again. #Eurovision2023 — Theresa Knight (@tessbknight) May 9, 2023

Bilo je i onih koji su nastupe Letovaca usporedili s noćnom morom.

- Što god da je ovo, je*eno mi se sviđa - zaključio je gledatelj.

Right here we go



THIS IS EUROVISION



Whatever the fuck this is I LOVE IT#Eurovision2023 #Eurovision #Croatia pic.twitter.com/QttaQyOGo8 — Seán Connolly (@TheSonicScrew) May 9, 2023