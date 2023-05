UŽIVO Vidjeli smo nastupe svih 15 izvođača, krenulo je glasanje

U Liverpoolu je upravo počelo prvo polufinale Eurovizije u kojem kao sedmi po redu nastupaju i naši predstavnici Let 3 s pjesmom "Mama ŠČ!". Od susjeda večeras, treći po redu, nastupa i Luke Black s pjesmom “Samo mi se spava”. Ostali večerašnji natjecatelji su Azerbajdžan, Češka, Finska, Irska, Izrael, Latvija, Malta, Moldavija, Nizozemska, Norveška, Portugal, Švedska i Nizozemska.

Svake polufinalne večeri za finale će biti odabrano po deset predstavnika. Prema tome kako kladionice trenutno stoje, Let 3 imaju šanse za ući u finale, no na posljednjem su mjestu među 10 favorita prve večeri. Prije samog početka polufinala javili su nam se i de

Gledatelje i natjecatelje će kroz polufinalne večeri voditi glumica Hannah Waddingham, pjevačica Alesha Dixon te ukrajinska pjevačica Julia Sanina, a u finalu će im se pridružiti i popularni televizijski voditelj Graham Norton.

Podsjetimo, prije natjecanja nam se iz garderobe javio Damir Martinović Mrle i poslao svima da mantraju kako bi Letovci ušli u finale.

- Želio bih poručiti svima da od sad pa do kraja emisije emisije ponavljaju ŠČ jer jedino takvom koncentracijom energije možemo pobijediti. Bit će jako teško, to vas upozoravam, zato krenite mantrati. Ako ne mantrate, nema pobjede. Zato krenimo sad zajedno: "ŠČ! ŠČ! ŠČ! ŠČ! - poručio nam je Mrle.

TIJEK VEČERI:

22:16 Finski reper, pjevač i tekstopisac Käärijä ima reputaciju po energičnim nastupima bez majice koje je sam opisao kao lude i zabavne. Podrijetlom iz Vantaae u Finskoj, Käärijä se bavi glazbom od 2014., a svoj debi album Fantastista objavio je 2020. godine. Za eksperimentalnog repera sve je u prkošenju žanrovima. U svom eurovizijskom nastupu "Cha Cha Cha", on spaja rap, elektronsku glazbu, metal i šlager, s izvedbom koja uključuje ples u dvorani, neonsko zelenu bolero jaknu i puno, puno drvenih paleta. Pjesmu je napisao s dvojicom prijatelja producentom i tekstopiscem Johannesom 'Kirom' Naukkarinenom i producentom Aleksijem Nurmijem.

22:12 Potencijal nizozemskog dua Mia Nicolai & Dion Cooper uočili su pjevač pjesme 'Arcade' i pobjednik Eurosonga 2019. Duncan Laurence i njegov partner, tekstopisac Jordan Garfield, koji su spojili par. Četvorka je napisala pjesmu koja je impresionirala nizozemsku selekcijsku komisiju i jednoglasno su izabrani da predstavljaju Nizozemsku na natjecanju 2023. Mia je imala kreativno odrastanje prepuno satova violine i baleta, što je utrlo put njezinom pop hitu "Mutual Needs". Dionov rani život također je bio glazbeni, što je dovelo do uspješnih hitova s ​​impresivnim brojkama streamanja, a 2021. podržao je Duncana Laurencea na turneji. Mia se neće osjećati kao starnkinja Ujedinjenom Kraljevstvu, jer je provela dvije godine živeći u Londonu. Također bi se vrlo voljela udati za Harryja Stylesa. Dion, pak, tvrdi da svako jutro meditira ispred infracrvene ploče - gol.

22:07 Češki bend Vesna je isključivo ženski bend koji vodi hvaljena pjevačica i tekstopisac Patricia Kaňok. Svoj debitantski album Pátá bohyně (Peta božica) lansirali su tijekom koncerta nadahnutog bajkom s Praškim simfonijskim orkestrom. Brzo je nominiran za nagradu Anděl za 'Otkriće godine'. U jeku pandemije COVID-19, Vesna je vrijeme izolacije iskoristila za snimanje novog albuma pod nazivom Anima, kojim su učvrstili svoju poziciju na pop sceni, a ujedno su zadržali svoju osebujnu narodnu dušu i sanjivost. Bend je postigao radijski hit s pjesmom Na Dračích Perutích (Na krilima zmaja). U veljači 2022. Vesna se pridružila drugim češkim umjetnicima na humanitarnom koncertu na Vaclavskom trgu kako bi iskazali svoju podršku Ukrajini.

22:03 Ne događa se često da neki umjetnik može reći da je njihov prvi veliki nastup bio Eurosong, ali blizanci Tural i Turan Baghmanov iz Azerbajdžana mogu reći upravo to. Momci su oduvijek voljeli glazbu, a pod utjecajem oca od malih nogu odlučili su osnovati bend - The Red Jungle. Tijekom vrhunca pandemije COVID-19 pokazalo se da je isprva teško pronaći nastupe, pa su braća, bez mogućnosti nastupa u koncertnim dvoranama, odlučila učiniti svijet svojom pozornicom. Krenuli su na trgove i parkove Bakua, nastupajući na ulicama i privlačeći svoju publiku. Inspirirani glazbom i stilovima 60-ih i 70-ih, dečki su se prijavili za predstavljanje Azerbajdžana na Euroviziji "jednostavno da pokušaju, jer sreća je naklonjena hrabrima". Blizanci su izabrani s njihovom pjesmom "Tell Me More", koju su napisali zajedno s prijateljima Nihadom Aliyevom i Tunarom Taghiyevom.

21:57 Švedska pjevačica Loreen (39) nadmoćno je odnijela pobjedu s pjesmom 'Tattoo' na švedskom izboru pjesme za Euroviziju, popularnom Melodifestivalenu. Njezino ponovno prijavljivanje izazvalo je oduševljenje diljem svijeta pa su joj mnogi predviđali ponovnu pobjedu na Euroviziji i prije nego li je pobijedila na švedskom izboru. Loreen je prije 11 godina s pjesmom "Euphoria" pobijedila je na Euroviziji, a ta je pjesma mnogima i danas jedna od najboljih eurovizijskih pobjednica. - U pjesmu ‘Tattoo‘ unijela sam cijelu sebe, bez zadrške. Bila sam uključena u proces stvaranja skladbe, koju sam prilagodila sebi i onom što želim pokazati publici. Ovom pjesmom želim poručiti da svi moramo pronaći nadu u ovom kaotičnom svijetu, da se moramo fokusirati na sebe i pronaći u sebi unutarnju snagu - kazala je nakon pobjede Loreen.

21:52 Eurovizija teče kroz vene Pashe Parfenija, koji je bio uključen u nekoliko nacionalnih izbora u Moldaviji, a svoju je zemlju predstavljao i na Euroviziji 2012. te završio na 11. mjestu. Sljedeće godine udružio je snage sa svojom suprugom Yulianom kako bi skladao pjesmu za Alionu Moon. Aliona je 2012. godine bila prateći vokal Pashi, a ovaj put je na eurovizijsku pozornicu izašao kao njezina klavirska pratnja. Stihove Pashine pjesme "Soarele și Luna" napisala je njegova supruga i muza, Yuliana Scutaru. Pasha je također poznat po svom aktivizmu, te koristi i svoju glazbu i nastupe kako bi progovorio o slobodi.

21:48 Noa Kirel predstavlja Izrael s pjesmom "Unicorn". Etablirana pop zvijezda i glumica koja je imala vlastitu TV seriju, Noa je i sutkinja u Etablirana pop zvijezda i glumica koja je imala vlastitu TV seriju, Noa je i sutkinja u showoima 'Music School' i 'Israel’s Got Talent', gdje je poznata po tome da publiku počasti spontanim nastupima. Svoj debitantski singl izdala je s 14 godina i potpisala ugovor s Atlantic Recordsom kada je imala 18 godina. Od tada je skupila dovoljno nagrada i trofeja da dvostruko napuni vitrinu. Među njima i 'Best Israeli Act' na MTV Europe Music Awards. U ljeto 2022. Noa je nastupila pred 35 000 ljudi u Tel Avivu na svom velikom koncertu u parku, prvom za nekog mladog izraelskog umjetnika. Izraelska televizijska kuća bila je toliko sigurna u odabir Noe da predstavlja zemlju da je njihov izborni odbor za Euroviziju najavio njezino sudjelovanje 8 mjeseci prije službenog roka za prijave.

21:44 Remo Forrer predstavlja Švicarsku s pjesmom "Watergun". Pobijedio je u trećoj sezoni TV talent showa The Voice of Switzerland u travnju 2020., a sudjelovao je i u njemačkom TV talent showu I Can See Your Voice. Remo živi u Hembergu, u kantonu St. Gallen. Od ranog djetinjstva gaji interes za glazbu, što ga je dovelo do toga da nauči svirati flautu, harmoniku i na kraju klavir, koji je sam naučio svirati po sluhu. Pripravnički staž obavio je kao specijalist maloprodaje u trgovini sportskom opremom.

21:40 Let 3 su na pozornici! Publika ih je dočekala ovacijama i cijelo vrijeme s njima pjevala "ŠČ!"

Let 3 na probi uoci sutrasnjeg nastupa u polufinalu Eurosonga.

21:36 Osnovan u Dublinu 2018., irski bend Wild Youth kombinira rock s privlačnim pop harmonijama. Njihovi energični nastupi doveli su do niza hitova i - što je cilj svake pop grupe - broj 1 hitova. Ako ih niste vidjeli kako nastupaju na televiziji, možda ste ih uhvatili kako podržavaju megazvijezde na turneji. Zagrijali su publiku za Nialla Horana, Lewisa Capaldija i Zaru Larson. Frontmen Conor O’Donohoe je vokal i autor većine David Whelan je na basu, Edward Porter na gitari, a Callum McAdam udara u bubnjeve. Wild Youth je osigurao svoje mjesto na Euroviziji kroz Late Late Show, boreći se sa žestokom konkurencijom, među kojima je bila i legendarna punk-rock grupa Public Image Ltd. Nakon Irske slijedi Let 3

21:32 Predstavnica Portugala Mimicat voli svoj duboki glas spojiti s privlačnim melodijama u pjesmama koje piše. Pjeva i snima od svoje 9. godine, ali je na scenu izbila 2014. izdavanjem svog debitantskog albuma "For You", koji su hvalili kritičari. Ove godine izlazi joj i novi album, na kojem će se naći i "Ai Coração" - njezina pjesma na Euroviziji koju je Mimicat napisala i koproducirala s Luísom Pereirom. Za sve koji se pitaju, Mimicat doista ima mačku. Zovu se Brownie.

21:24 Nakon pobjede u javnom glasovanju na latvijskom izboru 'Supernova', kvartet prijatelja Sudden Lights došao je u Liverpool sa svojom pjesmom 'Aijā' i predstavlja Latviju. Andrejs Reinis Zitmanis je glavni vokal, a Kārlis Vārtiņš svira bas, Kārlis Matīss Zitmanis svira gitaru, a Mārtiņš Matīss Zemītis bubnjeve. Ova pjesma ima duboko značenje, a napisana je na engleskom kako bi pružila riječi utjehe većem broju ljudi. Bend kaže: ‘Svjedočeći mračnim događajima u svijetu i ljudskim životima uništenim zlom, nismo mogli ostati ravnodušni.’ Naslov pjesme je na njihovom materinjem latvijskom, s riječju za koju kažu da je nemoguće prevesti, a koja daje osjećaj latvijske narodne pjesme. Sudden Lights jedni su od najslušanijih izvođača u Latviji i izdali su tri studijska albuma otkako su 2012. osnovanli bend kao učenici glazbene škole.

21:20 Susjednu Srbiju predstavlja Luke Black s pjesmom "Samo mi se spava". Luka Ivanović je rođen 1992. godine u Čačku. Završio je dva fakulteta i master studije iz područja glazbene produkcije. S 12 godina je počeo pisati tekstove, a za nekoliko godina i komponirati i pisati aranžmane. Pjevač se predstavio s elektro-pop pjesmom koja postoji u srpskoj i engleskoj verziji, a sama pjesma, kako kaže Luke, nastala je tokom pandemije koronavirusa. Luke je pjesmu napisao iz pozicije lika iz videoigrice Sims, a pjesma govori o kolektivnom buđenju i kako društvo treba otvoriti oči pred zlom. Svojim odličnim nastupom Luka je zaradio ovacije publike i tijekom nastupa.

21:16 Grupa Busker predstavlja Maltu. Karijeru su počeli svirajući na ulici. Jean Paul bio je jedan od osnivača benda, prije nego što se ubrzo pridružio Sean dodajući retro saksofonsku vibru, a zatim, a Dav. Jr je kompletirao sastav prije tri godine. Od tada su nastupali na festivalima, predvodili velike događaje i bili na turnejama u nekoliko europskih zemalja. Indie-pop bend pobijedio je u nacionalnom finalu Malte sa svojom pjesmom "Dance (Our Own Party)", koja istražuje socijalnu anksioznost i, točnije, napuštanje zabave kako bi proveli vrijeme s prijateljima u ugodnijem okruženju.

21:11 Alessandra je norveško-talijanska pjevačica i tekstopisac koja je postala poznata zahvaljujući svom debitantskom singlu, pjesmi 'Queen of Kings', koju izvodi na Euroosngu. Pjesma je postala hit nakon što je Alessandra trijumfirala na norveškom nacionalnom finalu Melodi Grand Prixa, i već ima milijunske preglede na YouTubeu i TikToku. Pjesmu "Queen of Kings" su napisali sama Alessandra, norveški skladatelj Henning Olerud, Linda Dale i producent Stanley Fernandez, koji je objavio pjesme sa zvijezdama Eurovizije 2021. TIX-om i Flo Ridom! Alessandra kaže da pjesma nosi poruku samoljublja i da želi inspirirati slušatelje svih dobi i spolova da utjelove svoju unutarnju kraljicu kraljeva.

21:07 Voditeljice su pozdravile prepunu dvoranu, a posebno sve gledatelje u Ukrajini. U dvorani natjecanje prati oko 7000 ljudi, a li i milijuni gledatelja diljem svijeta. Ovo je prvi put da je jedna zemlja uskočila u organizaciju natjecanja umjesto pobjednice.