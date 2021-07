Influencericu koju prati 6.5 mil. ljudi napadaju jer se zaručila tek nakon 15 godina veze: 'Nepoštovanje'

Influencerica Negin Misralehi koju prati više od 6.5 milijuna ljudi na Instagramu otkrila je da se zaručila. Mnogi su ovu objavu dočekali s veseljem i čestitkama, no u moru pozitivnih komentara našla se i gomila negativnih.

Naime, neki su joj prigovorili da je 15 godina veze predugo čekati na zaruke.

"Ne misliš li da je izraz nepoštovanja čekati 15 godina na prsten? Mislim, kad muškarci vole, poštuju te i žele biti s tobom, onda zaprose brzo. Ako je morao čekati 15 godina, on nije za tebe. Poštuj sebe, curo, voli sebe" napisala joj je jedna pratiteljica.

Negin joj nije ostala dužna, pa je njezin komentar objavila na svojem InstagramStoryju, te je dodala i objašnjenje zašto su tako dugo čekali.

Foto: Instagram

"Većina vas zna zašto smo čekali 15 godina i to nije bilo zbog toga što on nije htio. Koliko je kriv taj način razmišljanja da nemaš samopoštovanja jer si s nekim 15 godina, a da niste u braku. Znam da većina vas tako ne razmišlja, ali ovi komentari me ne prestaju šokirati", napisala je influencerica.

"Za one koji osjećaju pritisak da se moraju vjenčati, imati djecu ili što god, nadam se da ovo pomaže. Uvijek sam vjerovala da postoji vrijeme za sve i da ne mora ići na način na koji drugi žele da ide. Radite ono što je dobro za vas", zaključila je, te dodala da njezina obitelj nije stvarla pritisak na nju ili njenog zaručnika.

