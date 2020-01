Indira Levak zbog ove snimke ne razgovara sa suprugom Mirom

Muži i ja danas ne razgovaramo 😠😡🤪 Svirka savršena, dečki na stageu razvalili,on snima iza zvučnika?!?? ... Aaaa..ne očekujte dobar zvuk, al očekujte dobro istrenirane nogare u koje je očito moj muž zaljubljen..ah ti sportaši 😉 😂😂😂😂😂😂 #goodenergy #onthestage #myguys #myband #concert #indiraforza

