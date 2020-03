Indira Levak otkrila tajnu svog izgleda: 'Imam najboljeg trenera'

Indiru Levak ove godine gledamo kao članicu žirija showa Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato" u kojem ocjenjuje zabavne nastupe poznatih Hrvata transformiranih u pjevačke zvijezde. Pjevačica je ove godine nastupila i na Dori, gdje je bila jedan od favorita. Na kraju je završila na trećem mjestu, iza Damira Kedže i Mie Negovetić.

Odnedavno vas gledamo kao članicu žirija "Tvoje lice zvuči poznato". Kakvi su dojmovi, možete li ovaj show usporediti s nekim drugim u kojima ste sudjelovali?

Da, članica sam žirija TLZP-a, jednog od najgledanijih showova u Hrvatskoj. Sam show je osmišljen tako da kandidati kroz transformacije u poznate osobe sa svjetske i domaće glazbene scene što bolje prikažu svoje pjevačke, plesačke i glumačke sposobnosti. Naravno, to je vrlo zahtjevno i scenski te kostimografski, ali zato je ovaj show vrlo napet i zanimljiv za gledanje. Nemoguće je izbjeći brojne komične situacije prilikom tako vjernih transformacija, naročito kod zamjene identiteta spolova, muško u žensko i žensko u muško. U to se publika uvjerila proteklih sezona, a ova će zasigurno biti vrhunac jer žiri i voditeljski par vam to garantiraju! Nezahvalno je praviti usporedbu s drugim showovima u kojima sam bila članica žirija jer svaki projekt nosi svoju osobnost, novi izazov, nove kolege i nove kandidate. Mogu samo reći da sam se u svakoj stolici osjećala uzbuđeno, sretno, puna pozitivne energije te pristupala zadatku profesionalno.



U prvoj emisiji ste bili dosta iznenađeni maskama, ali i samim natjecateljima? Što ili tko vas je najviše dojmio?

Oduševljena sam svim kandidatima. Od glumaca ne očekujete da tako dobro pjevaju, a od pjevača ne očekujete da tako dobro glume uloge koje su dobili. Te imitacije su zaista savršene tako da mi u žiriju imamo uistinu težak posao kada je vrijeme podjele bodova.

Biste li se vi mogli ogledati u ovakvom showu kao imitatorica? Koga biste željeli "skinuti"?

Naravno da bih, ovaj show mi je već omogućio da budem Tina Turner koju jako volim i s kojom me mnogi poistovjećuju. Moram priznati da je snimanje najave emisije bilo prezabavno i definitivno će mi kavica s legendama ostati u lijepom sjećanju. A bit će još iznenađenja za pubiku od mene! Samo pratite show.



Na ovogodišnjoj Dori osvojili ste treće mjesto s pjesmom "You Will Never Break My Heart". Kako ste vi doživjeli nastup, jeste li razočarani što niste pobijedili?

Ove godine odlučila sam sa svojim novim timom nastupiti na Dori, drugi put u mojoj bogatoj karijeri. Nastup sam proživjela vrlo emotivno, s puno strasti i energije koju sam donijela na pozornicu u Opatiji. U prilog govore brojni pozitivni komentari iz cijele regije, fantastičan tim oko mene odradio je veliki posao i pomaknuo granice percepcije pjesme za Eurosong, prema onome što posljednjih godina ostvaruje uspjehe na samom izboru. Žao mi je jedino mog tima koji je skupa sa mnom disao, dva mjeseca su trajale pripreme, dali su svoj maksimum i živjelo se za pjesmu u koju smo svi toliko vjerovali. Oni su pokazali strast i kako se ostavlja srce na pozornici! Nakon osvajanja trećeg mjesta, osjetila sam i jedno olakšanje jer trenutno radim na nekoliko projekata tako da bi me muž sigurno ostavio zbog tolikog izbivanja iz kuće! ( smijeh)

Mnogi su pohvalili vaš izgled, ali i scenski nastup. Koliko ste sve dugo pripremali?

Pripremala sam se duga dva mjeseca, dva treninga dnevno plus plesne probe. Teretana mi je puno pomogla da mogu pjevati i plesati istovremeno, a da pritom ne izgubim dah. Mnogi izvođači nemaju taj popratni scenski nastup pa im je puno lakše izvlačiti tonove u statičnom položaju. Ali zato sam ja jedna, jedina Indira Forza!! (smijeh)

Zanimljivo je da je jedan od autora pjesme Doron Medalie, autor pobjedničke pjesme na Eurosongu prije dvije godine. Kako je došlo do suradnje s njim?

Koncepciju oko postavljanja pjesme vodio je Branimir Mihaljević, njemu sam apsolutno pustila sve odluke oko pjesme s kim i kako će surađivati. Vidjela sam da ima modernu viziju pjesme koja bi mogla nešto napraviti na Eurosongu, a tada mu je trebao samo suport oko izbora suradnika, što je od mene imao.

Što mislite o pobjedničkoj pjesmi Damira Kedže?

Damirova pjesma je lijepa balada koju je napisao fantastičan autorski tim Ante Pecotić i Shalla. Dečki su pjesmi dali jednu lijepu emociju koju je Damir prenio na žiri i publiku, zato je i pobijedio, ali mislim da uspjeh na Eurosongu traži još jedan korak naprijed u smislu scenskog nastupa. Isto tako, mislim da bi ove godine brža pjesma bila nešto drugačije s obzirom da su se mnoge zemlje odlučile na mirnije pjesme pa tako bi imala možda veće šanse za bolji plasman. Eurosong je odgođen, a Damiru dogodine želim visok plasman i puno sreće!

Na Dori ste nastupili u korzetu kojeg je potpisao Juraj Zigman. Volite li i nače njegove kreacije? Čije još kreacije volite? Što inače volite obući?

Volim naše dizajnere i podržavam njihov rad. Uvijek ću radije odabrati kreaciju s domaćim potpisom nego nekog razvikanog brenda jer znam kako je biti mali poduzetnik i baviti se proizvodnjom. Za scenski nastup volim odabrati Zigmanove kreacije jer on radi atraktivne, primjetne komade koji odlično funkcioniraju kao dio scenskog nastupa. Za razna medijska pojavljivanja volim Krie Design jer uvijek ima nosive kolekcije, a njezini sakoi, jakne i hlače imaju statement detalje koji ih čine drugačijim. Moj stil je inače glam-rock, volim kožu, jakne i sakoe naglašenih ramena, majice s printom, zanimljive detalje te čizme na petu, ali kad prilika zahtjeva volim biti elegantna u dugim haljinama. Igram se s modom i to me zabavlja.

Posljednjih mjeseci svi hvale vaš izgled i liniju. Znamo da imate najboljeg trenera, vašeg supruga Miru. Koliko često trenirate, kako izgleda vaša prehrana?

Hvala Bogu da imam jednog takvog eksperta za trening i prehranu u svom timu, on je zaslužan za moj izgled, ali i kondiciju. Takvi treninzi su vrlo zahtjevni i imam poseban program po kojem radimo. Morate poznavati i osluškivati svoje tijelo, paziti da prehrana bude uravnotežena s puno bjelančevina, kvalitetnih ugljikohidrata i vlakana. Treniram dva puta dnevno po posebno izrađenom programu u pripremnom razdoblju, kao što je bilo za Doru.

Vaš i Mirin brak je dokaz da posao i ljubav mogu skupa, budući da dijelite i privatne i poslovne obaveze?

Mogu ,zašto ne!? Ako postoji razumijevanje, kompromis i ljubav sve može biti onako kao si želimo! Mi funkcioniramo kao dva napadača u nogometnom timu koji imaju cilj zabiti što više golova, ponekad uspijemo, ponekad pogodimo stativu, ali funkcioniramo sinergično..

Kako ide posao s dizajniranjem namještaja? Što novo pripremate?

Budući da mi je glazba na prvom mjestu sve je podređeno njoj, ali uz dobru organizaciju Miro i ja sve stignemo. Moram priznati da on puno više povuče kako bih se ja mogla posvetiti trenutnim glazbenim projektima i sa zadovoljstvom mogu reći da sve ide po planu. Ništa se ne događa preko noći. Mi smo u proizvodnji godinama. I dalje proizvodimo sprave za vježbanje Koloseum, ali i namještaj s mojim potpisom. To je i moj neki odmak od svakodnevice, oduvijek me oduševljavaju interijeri tako da je samo bilo pitanje vremena kada ću se upustiti u realizaciju svojih ideja. Sve što radimo je po narudžbu, personalizirano, tako da se proizvodnja može planirati. Naš namještaj Indira Levak Dizajn dostupan je na našoj stranici indira-dizajn.com gdje možete vidjeti što sve proizvodimo.

U središtu smo pandemije koronavirusom koja uzrokuje i probleme glazbenicima koji moraju otkazivati koncerte. Bojite li si vi korone?

Ljudi dragi ,čuvajte sebe i svoje bližnje. Ozbiljno treba pristupiti svim uputama koje dobivamo od institucija i držati ih se. Sada trebamo biti nesebični, pomagati onima kojima je potrebno, pogotovo starijima i kroničnim bolesnicima i sve će biti dobro. Uvijek nakon kiše izađe sunce, tako ćemo se i mi uskoro vratiti rutini naših života, sigurna sam puno zahvalniji na svemu u životu što imamo, a uzimali smo zdravo za gotovo.

Prije dvije godine izašao je vaš prvi solo album "Valkira". Radite li na novim pjesmama i kad možemo očekivati novi album?

Valkira je zaista ispunila sva naša očekivanja. Osim nominacije za Porin, nedavno smo osvojili Oskar popularnosti za najbolji pop album u regiji. Presretna sam što sam se na Valkiri ostvarila kao autorica teksta i što je publika prigrlila pjesme i pronašla se u njima. Sada se radi punom parom na novim materijalima. Napisala sam već gotovo sve tekstove za album i veselim se svakom budućem radu u studiju s Branimirom Mihaljevićem s kojim imam odličnu kemiju. Baš se dobro razumijemo i pravi je gušt stvarati neke nove glazbene priče koje bi trebale svjetlo dana ugledati do kraja godine.