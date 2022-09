Indira Levak konačno je na odmoru, objavila je fotku u badiću. Pratitelji: 'Uživaj i sunčaj bolnu kralježnicu'

Ljeto je za glazbenicu Indiru Levak (48) bilo ispunjeno nastupima diljem obale, ali i kontinenta i sve ih je odradila s velikom radošću i osmijehom iako je mjesec dana bila u bolovima. Indira se sada odmara u Fažani, a pratitelje je razveselila fotografijom koju je objavila. Naime, Levak je na moru pozirala u badiću. Slika je brzo skupila više od 1000 lajkova, a pratitelji ne prestaju pisati pozitivne komentare.

"Lijepa si", "Nije ti loše", "Maco", "Uživaj, zaslužila si", "Kraljica", samo su neki od njih.

Jedna pratiteljica osvrnula se i na činjenicu da se Levak požalila na bolove.

"Ljubice moja, uživaj i sunčaj bolnu kralježnicu"

Podsjetimo, Indira je nedavno otkria da već neko vrijeme trpi bolove.

- Ne može nam nitko ništa jači smo od sudbine oboje ranjeni, on peta operacija ruke, a ja već mjesec dana živim sa boli u leđima..ranjeni.. al’ srce veliko k’o kuća , pa idem večeras rasturiti partijanu u Slavonskom Kobašu - napisala je pjevačica ranije na svom Instagramu. U intervju za Story objasnila je kakvih je zdravstvenih problema imala u zadnje vrijeme i što ih je uzrokovalo.

- S obzirom na velik broj koncerata u kontinuitetu došlo je do zamora materijala, kako se to kaže. Bez obzira na moje fizičke pripreme za turneju, ipak su noći bez sna, koncerti i cijeli taj ritam utjecali na moje tijelo koje me upozorilo da malo usporim i odmorim. Bolovi su u leđima, prisutni su, ali radim na tome da saniram ozljedu. Bit će bolje! - optimistična kao i uvijek je Indira.

Uskoro joj se bliži i rođendan, a kako planira malo usporiti tempo otkrila je i kako joj rođendanske želje idu u tom smjeru. - Sad mi je plan malo usporiti tempo, ali i dalje popunjavati koncertni kalendar za jesen. Za rođendan bih poželjela jedno intimno-vikend- wellness putovanje! Ne planiram veliko slavlje, ali znam da će Miro kao i uvijek organizirati neko iznenađenje za mene - ispričala je.

