Halid Bešlić javio se nakon operacije i otkrio kako se osjeća

Pjevač Halid Bešlić (68) početkom ovog tjedna završio je u sarajevskoj bolnici, gdje je operiran. U bolnici 'Centar za srce' ugrađen mu je stent, a ovu informaciju potvrdila je njegova supruga Sejda.

- Dobro je, super se osjeća, kao da nije bilo ništa. Sutra dolazi kući - rekla je nakon operacije za Dnevni avaz. Sada se javio i Halid koji je otkrio kako se osjeća.

- Lijep pozdrav iz Sarajeva, hvala što pitate za moje zdravlje. Hvala Bogu, ja sam sada dobro. Operacija je prošla kako treba, dobro se osjećam, nemam tegobe. Sada sam na kućnoj njezi i oporavak ide svojim tokom. Liječnici su zadovoljni - rekao je za Kurir.

Inače, Bešlić ima visok tlak i povišeni šećer, a 2009. godine doživio je tešku prometnu nesreću poslije koje je deset dana bio u komi, najviše mu je nastradalo lice i liječnici su mu uspjeli spasiti jezik koji je pregrizao u nesreći, ali vid na desnom oko nisu uspjeli spasiti. Nakon toga je bio i na operaciji nosa i oka, jer je imao poteškoća nakon teške nesreće.

- Evo, ovaj tjedan navršilo se točno deset godina otkad sam preživio tešku prometnu nesreću. Ljudi su me tada operirali brzinski, da me spase, i sad je to trebalo “renovirati”. To sam napravio u Münchenu kod dr. Ninkovića, koji je moj prijatelj - rekao nam je prije tri godine nakon što se vratio sa zahvata u Njemačkoj.

