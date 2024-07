Ida Prester najavila novu emisiju: 'Tražimo ljude koji su pobijedili životne traume'

Voditeljica i glazbenica Ida Prester na Facebooku je najavila kako uskoro kreće s radom na novom projektu za HRT.

- Dragi moji, krećem s jednim divnim projektom za HRT, već godinama radim na ideji, sad napokon postaje stvarnost. Tražimo ljude koji su pobijedili razne životne traume i iz njih izašli još jači - bivše žrtve zlostavljanja, teških bolesti i poremećaja, bivše ovisnike/ce, ljude iz marginaliziranih grupa koji su pobijedili sve predrasude. Snimamo pozitivne, inspirativne heroje koji će nas svojim pričama ohrabriti, koji puta i posramiti. A saznat ćemo puno i o nama samima, koliko smo otvoreni prema ‘drugačijima’ i spremni na pomoć i prihvaćanje. Ako znate takve priče, ili ste i sami jedna od njih - javite mi se u inbox, napisala je Ida.

Inače, glazbenica je nedavno nastupila na EXIT festivalu u Novom Sadu, a na društvenim mrežama pohvalila se kako joj je tata Mladen bio velika podrška.

- Tatek. Doputovao je s Hvara ravno na Exit, na Tvrđavu da ne propusti jubilej. Od prvog nastupa zajedno s nama, čak nam je bio i VJ na grafoskopu u početku. Markirao je zadnjih 5-6 godina, al ovaj neće. Kaže tata: čestitam nam naših prvih 20 godina na Exitu

Sviramo usred noći, od 2-3, ali nema veze. Prvim jutarnjim vlakom do Beograda pa avion za Split, pa trajektom do Hvara. Sve isti dan. Pa ako se pitate čija sam, sve vam je jasno. A sad nastup, pa rokamo dalje, obiteljski - napisala je Ida na Instagramu i objavila fotografiju s tatom kojeg ne viđamo često. Njezina priča oduševila je pratitelje. - Divan nastup, uživali smo. Bravo za tatu i za Tebe, cijelu familiju zapravo. Naježih se, diiiivniiiii! Svaka čast za tatu!!! Bravoooo, kapa do poda, svako poštovanje za tvog tatu i za tebe. Ljepšu priču već duže vrijeme nisam pročitala - napisali su joj pratitelji.

Jednom je Ida objavila i video u kojem se njezin otac prisjeća kako ju je vozio na Exit 2012. godine kada je ondje upoznala svog budućeg supruga Ivana Vanija Peševskog. - Moj tatek, nema takvih puno. Prisjeća se Exita 2012, na kojem sam započela vezu s Vanijem. Tata me dovezao na Exit, bio na našem koncertu i trebao me voziti nazad u Zagreb, kao i uvijek. Ali te godine nije baš išlo po planu. Dragi tatek, sretan ti rođendan! Hvala ti što si UVIJEK tu. Trudim se biti baš ovakva mama svojim mladuncima kakav si ti tata - napisala je tada ocu povodom rođendana. Ida uvijek koristi priliku kako bi zahvalila roditeljima što su joj velika podrška i pomoć oko sinova Roka i Rija i veli kako su joj baka i dida stup obitelji.

Bez njihove pomoći pola mog života i šarenih sličica na Instagramu ne bi bilo. Koncerti, poslovna putovanja, snimanja, druženja.. ne znam kako bi da klinci nisu s njima na toplom i sigurnom. Svi vi koji odgajate djecu bez dida i baka - svaka vam čast, nije lako.

A mi koji imamo ovo blago, zahvaljujmo im svakog dana - napisala je jednom na Instagramu.

