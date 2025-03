Iako veza s Darkom nije uspjela, Milena iz 'Ljubav je na selu' zaljubila se nakon showa, pa se obračunala s hejterima

Milena je nedavno otkrila javnosti svoju novu ljubavnu sreću. Povodom nadolazeće sezone popularne emisije "Ljubav je na selu", podijelila je svoje iskustvo i želje za buduće kandidate. "U iščekivanju kandidata za novu sezonu 'Ljubav je na selu' od srca ću držati fige da se bar nekome dogodi ovo što se meni dogodilo -spontano, iskreno i jako! Šapat mora nekada ispriča najljepšu bajku... Budite mi dobro, voljeno i sretno!", izjavila je Milena za RTL.hr, uz to podijelivši romantične fotografije sa svojim novim partnerom.

Sada je Milena otkrila da trenutno uživa u odmoru na Jadranu sa svojim odabranikom, te se osvrnula na negativne komentare koje je primila vezano uz svoju novu vezu. Odlučno je odgovorila kritičarima: "Pozdrav s Jadrana i puno ljubavi, pogotovo hejterima koji svoju negativnost i komplekse izjavljuju u komentarima o meni! Živite, dišite, volite, nisam ja uzrok vaše nesreće. Bog nad nama ima uši, čut će vas. Molite se za dobro, ne živite u zlu!"

Milena nije propustila priliku da pokaže koliko uživa u zajedničkim trenucima sa svojim novim partnerom. Uz fotografiju na kojoj se vidi kako provode vrijeme uz bazen i vino, napisala je: "Samo nebo je granica! Pozdrav s vrućeg juga!" Za one koji su znatiželjni kako izgleda Milenin novi odabranik, fotografije su dostupne na poveznici.

Podsjetimo, Milena i Darko prekinuli su nakon što su završili zajedno u showu 'Ljubav je na selu'. Da više nisu zajedno potvrdio je Darko. "S moje strane nije došlo do prekida s Milenom, trebate nju pitati što se točno dogodilo. A hoće li reći pravu istinu? Vjerojatno ne. Boji se istine", izjavio je. Dodao je da Milena nije bila iskrena oko informacija o svom životu. "Voli se poigravati tuđim osjećajima. Nisam Ivo da me pita koji je leptir muški, a koji ženski. Gnjavila me s pričama o našoj vezi. Nije bila iskrena oko nekih informacija o svom životu. Govorila mi je neistinu o sebi i svom poslu. Nemamo više nikakav kontakt." rekao je tada.

Inače, kandidatkinje showa "Ljubav je na selu" Vesna i Brankica u intervjuima koje su dale za RTL proglasile su Milenu manipulatoricom i rekle kako im se ne sviđa njeno ponašanje. Vesna je istaknula kako je više ne želi ni sresti i dodala je kako joj je žao Darka. Dok je Brankica optužila Milenu za svoju svađu s Darkom i uvjerena je kako mu je ona sugerirala što da joj kaže.

