"Hrvatski Elvis" predstavio se u showu 'Superstar', a danas ima svoj bend s kojim je izdao i dvije pjesme

Šira publika ovog glazbenika imala je priliku upoznati u showu "Superstar" gdje su ga mnogi zapamtili kao "hrvatskog Elvisa". Radi se o Bruni Račkom (23), mladom glazbeniku koji je žiri showa oduševio svojom izvedbom pjesme "If I Can Dream", a nakon ispadanja nastavio se baviti glazbom. Sada ima bend Valovi s kojim nastupa, a zajedno su napravili i dvije pjesme. Prvi singl "Stari Val" nešto je sporija pjesma, a onaj noviji "Uzmi Kartu Za Avion" zarazio je publiku. Pjesma je to koja se upija na prvo slušanje, govori nam Bruno koji je našao malo vremena između ispita na fakultetu i otkrio nam detalje o pjesmi koja je objavljena u ožujku. Iza pjesme "Uzmi Kartu Za Avion", kaže, stoji frontmen Divljih jagoda, Toni Janković.

- Kada smo čuli prvi demo pjesme, mislio sam da to nije za nas jer je ta verzija bila isključivo uz gitaru i nije zvučala moćno. Htjeli smo brzu i živu pjesmu i zato sam predložio bendu da napravimo disco verziju - opisuje Bruno, a čini se kako se to na kraju pokazalo kao dobitna kombinacija jer je oduševila publiku.

- Njen plesni i živ refren ne može ne ostati u uhu. Jako smo zadovoljni i veselimo se još ovakvih pjesama jer smatramo da hrvatskoj glazbi nedostaje žive i mlade scene - kaže Rački te dodaje da je do okupljanja benda došlo nakon prvog singla. Naime, Bruno je prošlog ljeta sam napisao prvu pjesmu "Stari Val", a par mjeseci prije toga je došlo i do suradnje s bendom koji čine: Željko Rački, Jakov Kontak, Vanja Miklavec i Jakov Šarolić. Oni trenutno rade na autorskoj glazbi, a Bruno kaže da je dobio puno pjesama od raznih autora na kojima planira raditi u budućnosti.

- Mi tražimo novi zvuk, nešto što nije standardno. Nešto što je izumrlo, ali planiramo to vratiti i donijeti u modernim aranžmanima - kaže te dodaje i da se nada da će album držati u rukama kroz godinu ili dvije. Osim na autorskoj glazbi, s bendom puno nastupa tako da su nedavno imali priliku nastupiti na Sveučilišnoj brucošijadi gdje su svirali za 5000 ljudi. U skorije vrijeme planiraju i Jadransku turneju.

Brunu nismo mogli ne pitati i o iskustvu u "Superstaru" za koje kaže da je bilo lijepo.

- Tamo sam u potpunosti pobijedio tremu. Sada mi je najmanji problem nastupati pred tisućama ljudi - ističe kao lekciju koju je naučio ovim iskustvom. No, bez obzira na tremu, glazbeni put za njega je bio logičan slijed, jer pjeva cijeli život kao što i članovi njegovog benda sviraju.

- Pjevanje je postalo posao tek u zadnje dvije godine. Sada je eksplodiralo. Valovi nas nose i baš uživamo u tome - govori mladi glazbenik koji kao najveću podršku vidi svoju obitelj. Slobodnog vremena nema puno, jer je i student na zagrebačkom FER-u, a i kolege iz benda rade na svojoj akademskoj karijeri. No, uz učenje i nastupe ističu:

- Kako je glazba postala posao u zadnjih dvije godine, mi imamo sve manje slobodnog vremena, ali nam je ovo gušt!

