HRT-ova novinarka napravila je veliku transformaciju, izgubila je skoro 40 kg i ovako sad izgleda

Novinarka HRT-a Ivana Perić u manje od godinu dana napravila je veliku transformaciju i izgubila je gotovo 40 kilograma. Ovu promjenu primjećuju i gledatelji "Dobro jutro, Hrvatska" u kojem se Ivana javlja iz studija ili s terena u Rijeci i dijele joj brojne komplimente na račun nove linije. U svojim objavama na društvenim mrežama Ivana često odgovara na broje upite pratitelja o tome kako je uspjela izgubiti toliko kilograma. Ne skriva kako je često bila na raznim dijetama i pokušavala je razne metode, ali kilogramu su se uvijek vraćali. Susret s nutricionisticom Martinom Linarić bio je ključan za nju.

- Martinu Linarić, nutricionisticu upoznala sam posve slučajno na jednom snimanju prošlo ljeto! I to mi je promijenilo sve. Bio mi je to zdravstveno loš period, hormoni divljali, inzulinska rezistencija van kontrole, a kilogrami su se samo slagali! I uz sve moje pokušaje stalno sam bila u začaranom krugu! Dok me Martina nije uzela pod svoje. Uveli smo lagane šetnje, Martina mi je složila jelovnik. Polako sam krenula, no sigurno! Nakon devet mjeseci, 35 kilograma u minusu, bez Ozempica i sličnih medikamenata, bez čarobnih prahova i sličnih monada! Samo pravilna prehrana, vježbanje i disciplina! Bez gladi i nervoze! Potpuni reset - napisala je Ivana u jednoj objavi u kojoj je otkrila u čemu je tajna njezine lijepe linije. U jednom videu je odgovarala i na pitanja brojnih pratitelja koje je između ostalog zanimalo je li bila gladna u ovom procesu gubljenja kilograma.

Ivana je odgovorila kako nije bila gladna i jela je pet obroka dnevno i to je bila bitna promjena jer nije dovodila svoje tijelo i organizam u stanje da je gladno. U devet mjesecu izgubila je 37 kilograma i rekla je kako je otprilike gubila 3-4 kilograma mjesečno i ispričala je i kako se nije odrekla slatkoga, ali je pokušavala napraviti zdravije i balansirane slastice. - Ovo nije bila dijeta, ovo je bio balansirani plan prehrane koji mi je napravila moja nutricionistica. Jednostavno, mogu samo reći da je tajna u tom balansu. - rekla je Ivana u jednom videu na društvenim mrežama i dodala je kako joj je minus na vagi bio najveća motivacija.