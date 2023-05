HRT-ov voditelj o dojmovima s Kube: Priroda očarava, a Havana nudi najbolji provod i danju i noću

"O nekim destinacijama maštaš cijeli život. Neke ostanu nedosanjane, a do nekih ipak uspiješ doći nakon dugih godina planiranja ili štednje", tim riječima svoju je putopisnu avanturu za naš Ekran počeo voditelj HRT-ove emisije "Dobro jutro, Hrvatska" Ognjen Golubić, koji se sredinom travnja sa suprugom Bojanom i kćeri Dugom uputio na čarobnu Kubu. Ovaj je karipski otok raj je za sve ljubitelje putovanja, ali i prošlosti, jer na Kubi kao da je vrijeme stalo i upravo je to ono što je čini magičnom destinacijom. Dodamo li tome i srdačne stanovnike koji vas po načinu života bez pretjerane žurbe i stresa pomalo mogu podsjetiti na naše Dalmatince, vesele ritmove salse koji se mogu čuti na svakom uglu, odličan noćni život, ali i široku paletu oldtajmera koji se mogu vidjeti još samo na ulicama Kube, ova će destinacija zasigurno zaintrigirati i one koji do sada nisu razmišljali o njoj. Golubića smo uhvatili netom nakon povratka u Hrvatsku, dok su dojmovi s putovanja koje će pamtiti cijeli život bili još i te kako svježi. – Kuba je jedna od onih zemalja koje fotografijama, putopisima, televizijskim emisijama i dokumentarcima intrigiraju desetljećima. Malo je mjesta na svijetu koja i danas mogu prenijeti dašak prošlosti. Života kakvim se živjelo prije šezdesetak ili sedamdesetak godina. Idealno je mjesto za nostalgične osobe željne nekih davnih vremena – govori HRT-ov voditelj, koji nam je detaljnije objasnio i kako izgleda samo putovanje do Kube, na kojoj je proveo tjedan dana.

Foto: Privatna arhiva

– Putuje se preko velikih aerodroma, poput münchenskog ili istanbulskog. Upravo s njega smo nakon Zagreba preletjeli Grenland, dio Kanade i istočne obale Sjedinjenih Država. Putovanje dugo trinaest sati zaboraviš istog trenutka kada iz hladnog Zagreba, u kojem su temperature bile blizu nule, zamijeniš onima na Karibima. Ovo je doba godine bez monsuna i temperature su oko dvadeset pet stupnjeva, i to bez vlage. Najbolje vrijeme za posjet Kubi. Sunčani dani zagarantirani. I ne zaboravite kremu za sunčanje. I to s najjačim zaštitnim faktorom. U suprotnom vam je zagarantirano crvenilo i besana noć – smije se Golubić.

Iako inače najčešće s obitelji putuje u vlastitom aranžmanu, ovog su puta obiteljski izlet odlučili povjeriti agenciji Jungle Tribe. – Imali smo nevjerojatnu sreću da na putovanju upoznamo dvadesetak nevjerojatno zanimljivih, dragih i veselih suputnika pa je desetak dana, koliko je trajalo cijelo putovanje, prošlo još interesantnije i zabavnije – istaknuo je Ognjen, koji ne krije oduševljenje karipskim otočjem, posebice netaknutom prirodom.

– Kuba je samo jedan od mnogih prekrasnih otoka u Karibima. Upravo onakav kako Karibe i zamišljamo. Beskrajne pješčane plaže, guste šume prepune drveća, grmova i cvijeća najintenzivnijih boja koje oko može zamisliti, parkovi prirode bogati rijekama i jezerima koje je zaštitio UNESCO te brdašca neobična oblika. Priroda očarava, a gradovi koji su svoje najbolje dane uživali prije revolucije teleportiraju vas poput statista u neki davno snimani film. I iako gotovo sve zgrade trebaju temeljitu obnovu, a automobili hrpu novih dijelova i boje, Havana vas magično očara – ističe naš sugovornik. Kada su cijene u pitanju, Golubić napominje da se Kuba proteklih godina poprilično promijenila, a na to su ponajviše utjecala aktualna zbivanja u svijetu.

Foto: Privatna arhiva

– Prije desetak, petnaest godina oni koji su putovali na Kubu govorili su da je ta zemlja bila raj na zemlji. Smještaj i hrana u restoranima bili su jeftini. Danas, nakon korone, agresije i rata koji je počela Rusija, sve se potpuno promijenilo. Cijene u restoranima i dalje su niže nego kod nas, ali ni blizu iznosima prije desetljeća ili dva. Kokteli, kojih ima bezbroj vrsta, najjeftiniji su izbor, a cijene piva i svih uvoznih pića približne su hrvatskima. Kava je u restoranima u koja dolaze turisti također cjenovno slična našima, a smještaj u hotelima u ovo doba godine cjenovno je isti, ako ne i viši. Ako pak pronađete restorane koje vodi država, tu se pivo može naći za pola eura ili manje, a i hrana je na takvim mjestima ukusna i jeftina. I iako se u posljednje vrijeme grade moderni hoteli u samoj Havani te u nekim resortima, sve je više i takozvanih "casa particulare" ili privatnih apartmana u kojima odsjedaju strani gosti. U jednom takvom bili smo i mi. Takva mjesta nisu komforna, više sliče turizmu s kraja sedamdesetih godina kada se tek počeo razvijati na Jadranu pa ste u "zimmer freiju" mogli dobiti najosnovniji smještaj. U Kubi su takvi apartmani čisti, ali veoma skromni. S prastarim namještajem, a nerijetko i bez zahodske daske ili toaletnog papira, kojeg kronično nedostaje u toj zemlji baš kao i četki za WC. Na Wi-Fi možete zaboraviti, što je za odmor i odvikavanje od interneta jako dobro – govori nam Golubić, koji unatoč tim "sitnim" nedostacima za ovu destinaciju ima samo riječi hvale. A što svakako treba posjetiti na Kubi?

– Posjet karipskim pješčanim plažama ostavlja bez daha. Prekrasne su i nepregledne. Pune nasmijanih mladih koji pjevaju i plešu po cijeli dan. Uza sve to iza sebe ostavljaju hrpe smeća, na što se mi jednostavno nismo mogli naviknuti. Ako smeće u konačnici nekako uspiješ izignorirati, doživljaj je potpun. Isto tako, svakako treba posjetiti parkove prirode i mjesta u kojima se rolaju najbolje kubanke na svijetu. Naravno, mislim na cigare. Ima ih raznih vrsta, no kada probate svježe zarolanu, okus ostaje zauvijek. Naravno, najbolje mjesto za provod je Havana, koja sa svoja tri milijuna stanovnika nudi odličnu zabavu i danju i noću – ističe.

Foto: Privatna arhiva

Zanimalo nas je i kakva je gastroponuda na Kubi, no Golubić ističe da nije gurman pa o tom segmentu nikada ne razmišlja previše. Ipak, uvjerava nas, dođete li kao turist na Kubu, sigurno nećete ostati praznog želuca.

– Ponuda plodova mora, od najraznovrsnije ribe do škampa i jastoga, uistinu je bogata. Kako je Kuba u teškoj recesiji i pod sankcijama već desetljećima, kriza je, čini se, na vrhuncu pa vam se tako može dogoditi da vam u tri sata zatvore restoran u resortu i kažu da hrane više nema. Ili da vam na doručku kažu da možete dobiti sendvič i svježe voće, a jaja možda bude sutra. Mlijeka nema, a i meso poput junetine i govedine je rijetkost. Unatoč tome nitko od turista neće ostati gladan. Za lokalno stanovništvo, koje satima stoji u redovima za hranu, ne bih se kladio – iskreno govori Ognjen.

Kakvi su lokalci na Kubi? Jesu li otvoreni prema turistima?, pitamo ga. – Svi su pismeni, prekrasnih osmijeha i gotovo je nemoguće da nekome nedostaje zub ili dva. Ne znam zašto, ali takvo što odmah primijetim. Kao i činjenicu da s tim otvorenim i pristupačnim ljudima lako započnete komunikaciju, pod uvjetom da nađete osobu koja govori engleski. Svi znaju za Hrvatsku jer smo bili dio zemlje u kojoj je predsjednik bio Tito – kojeg ta zemlja – a to često ističu – pamti samo po dobru. Ameriku ne vole, iako bi se svi u nju preselili i to često pokušavaju. No rijetki uspiju i mnogo njih američka obalna straža vrati u zemlju. Sigurno je hodati ulicama i hvale se da kriminala u toj zemlji uopće nema – odgovara naš sugovornik. Žao mu je, kaže, što tijekom putovanja nisu stigli posjetiti južnu stranu otoka dugog 1400 kilometara. – Kažu da je ta strana otoka još ljepša i pitomija, da je more mirnije i živi se još sporije nego na ostatku otoka. Nismo vidjeli grad Trinidad, za koji kažu da je biser Kube – ističe Ognjen i naglašava da bi se svakako volio vratiti na Kubu.

Foto: Privatna arhiva

– Možda na dulje razdoblje da bolje upoznam stanovnike i na neki način pomognem toj zemlji predivnih ljudi. No prije toga dobro će mi doći tečaj španjolskog jezika jer rijetki govore neki drugi jezik – naglašava. A što bi još, osim učenja španjolskog, savjetovao svima onima koji se spremaju na Kubu? – Naoružajte se bombonima i čokoladama za najmlađe, koji vas svakodnevno vuku za rukav i žicaju bilo što. Zbog nevjerojatno velike neimaštine slatkiši se cijene kao pravo blago. Kao i WC papir, koji se nabavlja samo na crnom tržištu. Svako odmorište ili restoran izvan Havane za nekoliko pesosa nudi vam po listić ili dva papira. Isto tako, možete ponijeti odjeće za najmlađe, možda neki tablet koji vam ne treba ili igračku, lijekove... Jer Kubancima je mnogo toga nedostupno – savjetuje voditelj, koji je medijske stupce punio i zahvaljujući svojim uspjesima u triatlonu. U srpnju prošle godine u Klagenfurtu je završio jednu od najtežih utrka na svijetu koja ispituje granice ljudske izdržljivosti. Preplivao je 3,8 kilometara, potom vozio bicikl 180 km, a naposljetku istrčao 42 kilometra pa od tada sasvim zasluženo nosi nadimak "čelični čovjek". Je li svoju glad za sportskim aktivnostima uspio utažiti i na Kubi i kako? – Gdje ima volje, ima i načina. Tako sam iskoristio sedam dana Kube za malo odmora, ali i odradio dva treninga. Tenisice su dovoljne da se trči po bilo kojoj destinaciji koju posjetim pa sam tako imao priliku odraditi trkački trening po Havani. A isto tako i pokušao plivati u moru s jako visokim valovima. Što je, naravno, priča za sebe – smije se Ognjen.

Prije samog kraja razgovora odlučili smo zaokružiti cijelu priču pa smo Ognjena pitali što je na Kubi bilo najbolje, a što bi rado izbjegao da je mogao. – Havana je kao scenografija za neki film. Kamo god pogledate, uživate u nestvarnim prizorima. Hodate ulicama i samo se smješkate jer su prizori doista nestvarni. Šareni kabrioleti, neokolonijalna arhitektura, plavo more i nestvarne boje vegetacije ostavljaju bez daha. Rado bih vidio Kubu koja se obnavlja i s manje smeća na plažama i ulicama – iskren je Golubić, koji nam je otkrio i koje su mu destinacije u planu za posjet.

Foto: Privatna arhiva

– Kirgistan je svakako u planu kao lokacija koju ću uskoro posjetiti. A možda i Latinska Amerika. Peru i dalje prema najdaljem jugu kontinenta... No jedno su želje, a drugo mogućnosti – govori Golubić. A dok svoje daleke i prekooceanske snove ne ostvari, baterije će puniti s obitelji na ljetovanju koje je već pred vratima. – Hrvatska je sada najizglednija destinacija. A doma je uvijek najljepše. Još ako ste na otoku otoka, što može biti bolje? – zaključuje Ognjen Golubić.