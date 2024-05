HRT otkrio koliko je ljudi u Hrvatskoj gledalo Euroviziju, brojke će vas iznenaditi

brojke su eksplodirale

Baby Lasagna ima najgledaniji nastup na YouTubeu od sinoć, ali nećete vjerovati tko ga je prešišao na TikToku

No, nije samo on u vodstvu. Bambie Thug iz Irske, čiji nastup su mnogi prozvali sotonističkim na TikToku već broji milijun pregleda, a samo nekoliko tisuća manje pregleda ima an YouTubeu. To naravno, može značiti jednostavno da su ljudi išli gledati nastup Irske iz znatiželje, ali i da im se stvarno svidio.