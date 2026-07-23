Spider-Man: Novo doba donosi revoluciju u kina

Najpoznatiji superjunak na svijetu vraća se na velika platna u filmu ''Spider-Man: Novo doba'', jednom od najiščekivanijih filmskih događaja godine. Film u kina diljem Hrvatske stiže u četvrtak, 30. srpnja, u distribuciji tvrtke Jučer, dok će najvjerniji obožavatelji imati priliku među prvima pogledati spektakl na pretpremijerama 29. srpnja.

Ovoga puta Peter Parker ulazi u potpuno novo poglavlje svog života. Nakon događaja koji su zauvijek promijenili njegov svijet, pokušava pronaći ravnotežu između običnog života i odgovornosti superheroja. No, kada se pojavi nova prijetnja koja nadilazi sve dosadašnje izazove, Spider-Man će morati dokazati da pravi heroji ne nastaju zbog svojih moći, već zbog odluka koje donose.

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U glavnim ulogama vraćaju se Tom Holland kao Peter Parker/Spider-Man, Zendaya kao MJ i Jacob Batalon kao Ned, dok se glumačkoj postavi pridružuju i Sadie Sink, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando te Mark Ruffalo. Režiju potpisuje Destin Daniel Cretton, redatelj poznat po vizualno impresivnim akcijskim spektaklima.

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No, ''Spider-Man: Novo doba'' nije samo novi Marvelov blockbuster – on ispisuje povijest filmske tehnologije. Riječ je o prvom filmu ikada snimljenom za ScreenX, revolucionarni kino format koji proširuje sliku na bočne strane dvorane i stvara impresivan panoramski doživljaj od 270 stupnjeva. Za razliku od dosadašnjih ScreenX izdanja, dodatni kadrovi nisu naknadno izrađeni, već su snimani na samom setu tijekom produkcije, posebno za ovu tehnologiju.

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Ovaj film nije samo kino projekcija, to je potpuno novo iskustvo. Gledatelji neće biti tek promatrači, već će se naći usred njujorških nebodera, adrenalinskih potjera i spektakularnih akcijskih scena koje ih okružuju sa svih strana. Upravo zato ''Spider-Man: Novo doba'' uz partnera filma Smokice - novi hrskavi flips predstavlja novu eru kino zabave i događaj koji će obilježiti ovo ljeto.

Spider-Man: Novo doba u kinima diljem Hrvatske od 30. srpnja, uz pretpremijerne projekcije 29. srpnja. Vrijeme je za novu mrežu, novu priču i potpuno novo kino iskustvo.