Hit grupa s Dore: Zahvaljujući nama puno je Nijemaca progovorilo hrvatski!

Najveće iznenađenje ovogodišnje Dore umaška je grupa Manntra. U konkurenciji većinom mladih pop-izvođača izdvojili su se svojim žestokim rock-izričajem. Onima koji nisu čuli za njih bili su veliko iznenađenje. Da nisu bili bez šanse, pokazuje i podatak da su na kraju osvojili četvrto mjesto s pjesmom “In The Shadows”.

Vani je rock dio mainstreama

- U drugim zemljama to je postalo na neki način normalno da je rock i heavy metal dio mainstreama, dio radijskog etera i televizijskog programa. Mi uvijek kasnimo za nečim, ali nadoknađujemo to na neki način. Mislim da je ovo tek prvi “incident” na Dori i iznenađenje te da će se stvari promijeniti jako u idućim izdanjima. Drago nam je da nas je publika prepoznala jer smo išli na sve ili ništa. Na sreću izvukli smo najbolje i zabavili smo se te smo zabavili publiku – kazao nam je Marko Matijević Sekul, frontmen Manntre, te dodao kako u Hrvatskoj već imaju veliku fan bazu za koju su znali da će glasati za njih.

– Nismo išli na Doru kako bismo pobijedili, nego kako bismo se zabavili, neke razveselili, neke naljutili, i u tome smo uspjeli. Da je žiri bio malo opušteniji i da nas Istra (iz koje većina benda dolazi) nije kaznila s nula bodova, možda bismo na kraju i pobijedili. Ali nije nam žao ni za četvrto mjesto – dodaje Sekul.

Grupa Manntra postoji sedam godina, a iza njih je već puno nastupa na stranim glazbenim festivalima. Ono što je najzanimljivije jest da tamo pjevaju na hrvatskom jeziku.

– Stranci vole čuti nešto što im je poznato, ali onako kako do sada nisu čuli. Uspjeli smo dobiti veliku fan bazu u Rusiji. Oni nas čak dijelom i razumiju zbog sličnog jezika. No imamo i fan bazu u Njemačkoj, koja prevodi sve tekstove te uči hrvatski. Svake godine dobijemo puno slika fanova na ljetovanju u Hrvatskoj koju su posjetili upravo zbog nas. Mislim da je vrijeme i da dobijemo neku nagradu Turističke zajednice zbog promocije naše zemlje. Ne bi loše bilo barem neko ljetovanje ili wellness – sa smiješkom kaže Sekul.

Njemačka zvijezda u Murteru

Zahvaljujući Manntri hrvatski su propjevali ne samo fanovi nego i poznati glazbenici. Michael Rhein, frontmen jedne od najpoznatijih njemačkih rock/metal grupa In Extremo, gost je na jednoj pjesmi Manntre s posljednjeg albuma. Inače, Manntra često i nastupa kao predgrupa In Extremu.

– Michael je veliki prijatelj benda, kao i cijeli In Extremo. On već više od 20 godina pola godine živi na Murteru. Tamo je postao pravi lokalac, ljudi ga ne gledaju kao veliku zvijezdu, nego kao osobu koja pripada tamo. Ima i svoj brodić i s prijateljima ide u ribolov.

On nas je otkrio, svidjela mu se glazba. Pozvao nas je u Njemačku i otvorio nam vrata europskih pozornica. Nekad morate imati i malo sreće da se dogodi nešto lijepo. Mi smo je imali i zahvalni smo na tome – kaže Sekul.

Manntra ima dosta fanova u Hrvatskoj, no to, prema Sekulu, ne znači da ih puno sluša rock i metal glazbu.

– Mislim da današnji klinci općenito ne slušaju glazbu kao što su to radile generacije prije. Nove rock-zvijezde su videoigrice i serije. Glazba je izgubila utjecaj u društvu. Netko će reći kako to nije istina jer nikad više nije bilo koncerata i stadionskih nastupa. Istina je, ali nikad ti koncerti nisu kraće trajali i nikad prije nisu tako bezlično izgledali. Cijela svjetska scena pretvorila se u profinjenu cajku. Što se tiče stanja u Hrvatskoj, isto je kao i svugdje na Zapadu. Volimo prožvakati ostatke Zapada i uhvatiti val njihove kulture, ali i dalje postoji mnogo fanova rocka i glazbe općenito. Imamo dobrih autorskih izvođ ača u našoj maloj zemlji, tako da to ipak još uvijek ima smisla – kaže Sekul.

Grupa Manntra dosad je izdala tri albuma – “Horizont”, “Venera” i “Meridian”, koji je izašao 2017. godine. Trenutačno rade na pjesmama za novi album.

Ovog ljeta ponovno će i na koncerte u Njemačkoj, a na jesen ćemo ih gledati na koncertu u Zagrebu te u još nekoliko hrvatskih gradova.

