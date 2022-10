Hiljson Mandela u Zagrebu održao jedan od najatraktivnijh samostalnih trap koncerata ove godine

Prepuna Tvornica kulture u Zagrebu sinoć je ispisala novo poglavlje domaće glazbene scene. Član utjecajnog trap kolektiva KUKU$ i pionir ovog žanra, Hiljson Mandela ovog petka, 14. listopada, održao je svoj najveći samostalni koncert do sada i u euforičnoj atmosferi sa svojom vjernom publikom pokazao snagu koju nosi ovaj moćni glazbeni val nove generacije.

Užarena energija i neumorna podrška publike dovodila su atmosferu koncerta do usijanja, koje je započelo već u trenucima okupljanja pred sam početak, a zatim eruptiralo uvodnom pjesmom i izlaskom trap miljenika na pozornicu. Krenulo je snažno s “Mbappe” i nije se ni na trenutke zaustavljalo tijekom dva sata energičnog koncerta. Bogata setlista uključila je više od trideset pjesama, mahom novih singlova “McLaren”, “Cura s kvarta”, “Gori sve”... s aktualnog albuma “Mandela Effect”, kao i publici dobro poznatih starijih hitova, poput “Šnitanje”, “1992” i “Frend”.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL U nastupu mu je kroz čitavo vrijeme, u ulozi DJ-a, podrška bio producent i suradnik Mihovil Šoštarić Lockroom, jedno od najtalentiranijih glazbenih imena nove generacije, a na pozornici su mu se pridružila i nekolicina vodećih predstavnika domaće trap scene. Budući da glazbeni gosti nisu bili najavljivani do samog koncerta, publiku je redom oduševljavalo pojavljivanje glazbenih im miljenika Dine Blunta i Swane u pjesmama “On My Neck”, “Bebica” i “Utikač”, zatim Zemba Latife u “Zvijezde”, kao i Miach u aktualnom radijskom Top 10 singlu “NLO”, te Shire Rodbine i Buntaija.

Ovakva večer svakako nije mogla proći bez Hiljsonove glazbene okosnice, stoga je u sredini koncerta najavio “svoju braću”, nakon čega su uz njega na pozornicu stali Goca RIP i Iso Miki i KUKU$ kolektiv je bio kompletan, što je unijelo još jedan snažan val oduševljenja među publikom. Projurili su hitovima “Bode Miller”, “Napravit ću scenu”, “Real Slavs”... te izazvali kaos koji je zaokružen i nezaobilaznim mosh-pitom na sredini Tvornice kulture. Pred sam kraj nastupa, uzavrela euforija došla je do svog vrhunca pojavom još jednog miljenika publike; osječki glazbenik z++ pridružio mu se u zajedničkoj pjesmi “Još ovu noć”.

Hiljson Mandela sinoć je, u organizaciji agencije yem, u zagrebačkoj Tvornici kulture priredio jedan od najatraktivnijh samostalnih trap koncerata ove godine. Mjesec dana unaprijed rasprodana dvorana pokazatelj je koliko se ovo događanje s nestrpljenjem iščekivalo, a sve do zadnjeg trenutka tražila se ulaznica više.

Za pionira trap žanra ovaj koncert predstavlja krunu dosadašnje glazbene karijere, u kojoj su već do sada ispisani zamjetni uspjesi - od stvaranja domaće trap scene s kolektivom KUKU$ do nagrade Cesarica za pjesmu “Ova ljubav” sa Zsa Zsom, pa sve do ovogodišnjeg najistaknutijeg trap albuma “Mandela Effect”, koji je već u prvom tjednu objave pomeo glazbene streaming platforme, uključujući i cijenjeni chart Billboard Croatia Songs 25, na kojem se našao s čak pet pjesama.

Kako kaže u jednoj od svojih pjesama, “samo jako naprijed”. Nakon zagrebačke Tvornice kulture, slijedi njegov samostalni koncert u riječkom Pogonu kulture, 25. studenog, kao i niz glazbenih noviteta koje priprema.

