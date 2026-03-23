Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 106
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA FACEBOOKU

Posljednja snimka preminulog glumca iz kultne serije slama srca: Molio je fanove za donacije

Foto: Profimedia
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
23.03.2026.
u 13:39

Brendon je tijekom prijenosa djelovao odsutno, rijetko gledajući u objektiv dok se ljuljao na terasi, a obožavatelji su uočili i promjenu u njegovu glasu. Unatoč tome, bilo je očito koliko su ga dirnule riječi podrške, na kojima je iskreno zahvaljivao

Nakon što je odjeknula vijest o odlasku glumca Nicholasa Brendona u 55. godini, u fokusu javnosti našla se njegova posljednja snimka, nastala otprilike godinu dana prije smrti. Glumac, kojeg publika pamti kao Xandera Harrisa iz kultne serije "Buffy, ubojica vampira", u tom se javljanju uživo družio s fanovima, odgovarajući na njihova pitanja i čitajući poruke. Taj video, naslovljen "Candle time with Nicky", danas se promatra kao emotivan oproštaj od onih koji su ga vjerno pratili. Brendon je tijekom prijenosa djelovao odsutno, rijetko gledajući u objektiv dok se ljuljao na terasi, a obožavatelji su uočili i promjenu u njegovu glasu. Unatoč tome, bilo je očito koliko su ga dirnule riječi podrške, na kojima je iskreno zahvaljivao. U koemtarima je molio za donacije. 

"To je uistinu lijepo čuti… hvala vam", izjavio je, ne skrivajući koliko mu znači što nije zaboravljen. Snimka je postala još značajnija nakon potvrde obitelji da je glumac preminuo mirno, u snu. U svom su se priopćenju osvrnuli na njegovu ljubav prema glumi i slikanju, kojem se posvetio u kasnijoj fazi života. Od kolege su se putem društvenih mreža oprostili i ostali članovi postave, uključujući Sarah Michelle Gellar, Davida Boreanaza i Alyson Hannigan.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
1/51

Nicholas Brendon ostavio je neizbrisiv trag na televiziji ulogom u "Buffy", a njegov posljednji susret s publikom ostaje trajna uspomena na njegovu iskrenost i duboku povezanost s obožavateljima.
Ključne riječi
buffy ubojica vampira buffy Hollywood smrt glumac nicholas brendon showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!