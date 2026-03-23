Posljednja snimka preminulog glumca iz kultne serije slama srca: Molio je fanove za donacije

Nakon što je odjeknula vijest o odlasku glumca Nicholasa Brendona u 55. godini, u fokusu javnosti našla se njegova posljednja snimka, nastala otprilike godinu dana prije smrti. Glumac, kojeg publika pamti kao Xandera Harrisa iz kultne serije "Buffy, ubojica vampira", u tom se javljanju uživo družio s fanovima, odgovarajući na njihova pitanja i čitajući poruke. Taj video, naslovljen "Candle time with Nicky", danas se promatra kao emotivan oproštaj od onih koji su ga vjerno pratili. Brendon je tijekom prijenosa djelovao odsutno, rijetko gledajući u objektiv dok se ljuljao na terasi, a obožavatelji su uočili i promjenu u njegovu glasu. Unatoč tome, bilo je očito koliko su ga dirnule riječi podrške, na kojima je iskreno zahvaljivao. U koemtarima je molio za donacije.

"To je uistinu lijepo čuti… hvala vam", izjavio je, ne skrivajući koliko mu znači što nije zaboravljen. Snimka je postala još značajnija nakon potvrde obitelji da je glumac preminuo mirno, u snu. U svom su se priopćenju osvrnuli na njegovu ljubav prema glumi i slikanju, kojem se posvetio u kasnijoj fazi života. Od kolege su se putem društvenih mreža oprostili i ostali članovi postave, uključujući Sarah Michelle Gellar, Davida Boreanaza i Alyson Hannigan.

Nicholas Brendon ostavio je neizbrisiv trag na televiziji ulogom u "Buffy", a njegov posljednji susret s publikom ostaje trajna uspomena na njegovu iskrenost i duboku povezanost s obožavateljima.