Harry i Meghan kćer predstavili kraljici: Iz imena se vidi velika povezanost Harryja i bake

Princ Harry i vojvotkinja Meghan Markle svoju su kćer predstavili kraljici Elizabeti. Djevojčica Lilibet Diana Mountbatten-Windsor rođena je 4. lipnja, a već je odradila važan sastanak u kojem je upoznala svoju prabaku i imenjakinju. Nova članica kraljevske obitelji već je u prvom tjednu svog života ušla u povijest kao prvo dijete viših članova kraljevske obitelji rođeno u Americi, a kraljicu je upoznala putem videopoziva. Izvor je za magazin People rekao da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa bili vrlo uzbuđeni i jedva su čekali podijeliti vijest da je njihova kći stigla.

Par je ime djeteta prije rođenja podijelio s kraljicom, čiji je nadimak iz djetinjstva bio inspiracija princu i vojvotkinji. Lilino srednje ime uzeto je u čast Harryjevoj pokojnoj majci, princezi Diani. Ime ima i poveznicu s Meghaninom majkom Dorijom Ragland, koja je Meghan u djetinjstvu nazivala 'Cvijetom'.

Prema kraljevskom povjesničaru Robertu Laceyju, princ Harry i kraljica Elizabeta dijele izrazitu povezanost koja je narasla u godinama nakon Dianine smrti, što je vidljivo i ovom posvetom imena malene. Objasnio je da je kraljica prinčevima bila svojevrsna pomajka. "Svi smo se usredotočili na njezino treniranje Williama za budućeg kralja, a sada shvaćamo i važnost emocionalne veze koju je uspostavila s Harryjem", objasnio je povjesničar.

Inače, vojvotkinja je malenu rodila u bolnici u Santa Barbari, nedaleko njihove kuće u Kaliforniji. Par, koji već ima dječaka Archieja, istaknuo je da je maleni jako sretan zbog dolaska sestrice.

Nigel Cawthorne, autor knjige 'Call Me Diana: The Princess of Wales on Herself', rekao je kako Meghan i Harry ciljaju da kraljica njihovu kćer upozna i uživo. "Pozorno će pratiti razvoj situacije i čekati da SAD prijeđe na zelenu listu Velike Britanije kako bi Lilibet i Archieja čim prije mogli povesti u palaču i posjetiti kraljicu", objasnio je.

Dodajmo još i da je Lilibet 11. kraljičino praunuče, a da se kraljevska obitelj nakon njezinog rođenja oglasila priopćenjem u kojem su poručili da su jako sretni zbog njezinog dolaska.

Podsjetimo, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa 2020. godine su napustili ulogu aktivnih članova kraljevske obitelji te se preselili u Ameriku. Događaj nazvan 'Megxit' ostavio je brojna pitanja na koja su ovi članova kraljevske obitelji htjeli odgovoriti u intervjuu kod poznate voditeljice Oprah. Razgovor je prozvan intervjuom godine, a par je otkrio brojne detalje iz kraljevskog života koji su šokirali javnost.

