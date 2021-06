Najsexy baka Balkana očarala je sve izazovnom haljinom i pokazala zavidnu liniju u osmom desetljeću života

Najsexy baka Balkana Neda Ukraden za dva mjeseca proslavit će 71. rođendan, a premda je na sceni više od pola stoljeća, nastupa s jednakim žarom kao i na početku karijere. Neda je sinoć pjevala na CMC festivalu u Vodicama, a na sebi je imala izazovnu crvenu haljinu s prorezom, te je tako još jednom pokazala kako fenomenalno izgleda na pragu osmog desetljeća.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 11.06.2021.,Vodice - Na vodickoj rivi pocelo trinaesto izdanje CMC festivala. Neda Ukraden Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Moj status slobodne žene, odnosno kako se to kaže razvedena, nije slučajan. To je moj izbor jer ja ovako uživam u životu. Pravo da vam kažem, slobodna sam kao ptica. Mogu putovati, pjevati, ostati kod kuće ako mi se nikamo ne izlazi ili ne izlaziti ako mi se ne izlazi, mogu obući što hoću, kupiti koliko mogu i što hoću. Sve su to stvari koje u nekim vezama ne funkcioniraju. Zato sam se i razvela jer jako se teško nose muškarci sa ženom koja je uspješna, koja ima svoju karijeru, svoju popularnost. To mnogi muškarci ne mogu izdržati, kazala je nedavno za InMagazin i dodala kako ima pregršt udvarača.

Podsjetimo, Neda je u braku s Milanom Bilbijom dobila kćer Jelenu, koja joj je podarila troje unuka.

