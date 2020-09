Hana: Molila je bunde kad ju je Dikan izbacio; Pokos: Za pokazivanje silikona ne treba fakultet

Influenceri su ovih dana goruća tema svih razgovora. U fokus su dospjeli zahvaljujući influencerici Doris Stanković koja je od jednog porečkog restorana tražila besplatnu večeru u zamjenu za promociju na društvenim mrežama, a nakon što su je odbili svima se požalila na njihov potez što je mnoge razljutilo. Jedan od najoštrijih kritičara bio je redatelj Dalibor Matanić koji je sasuo niz uvreda na račun Doris da bi se potom ispričao, a svega nekoliko dana kasnije i povukao isprike. Javile su se i Hana Hadžiavdagić Tabaković, Ella Dvornik i Sonja Kovač, a na temu influencera štošta je imala reći i TV voditeljica Vlatka Pokos.

"Što se influensera tiče, moraju shvatiti da su 'poznati' jedino u svom malom, lažnom virtualnom svijetu, čak i na Zapadu. Za njih čujete povremeno zbog ovakvih situacija ili su slavu stekli na druge načine: imali su nekakvu karijeru. Dakako da iritiraju svakog tko se bavi bilo kakvim radom, umjetničkim ili u klasičnom smislu. Jednostavno su iritantni i antipatični, a koncept života im je parazitski. Što se tiče njih, ignoriram ih, ali me užasava što imaju utjecaja na djecu i vrlo mlade. Toliko! Ipak, javili su mi se mnogi koji se slažu sa mnom. Naravno i oni koji ponavljaju iste gadosti na moj račun vezano uz bivšeg supruga. Jadnici, ne znaju bolje", rekla je Vlatka za RTL prije nekoliko dana nakon objave na društvenim mrežama u kojoj je podržala Matanića i iznijela niz oštrih kritika na račun svih influencera.

"Apsolutno se slažem sa svime što je rekao Dalibor Matanić i ne vidim zbog čega se ispričao. Svaki čovjek koji zarađuje svojim talentom i radom, grozi se i prezire ovu hordu prodavača magle, bolesti modernog doba. Savjet. Poručujem mladima da uče, da budu kreativni, da grade uspjeh i život vlastitim radom, talentom i pameću. Iza retuširanih života 'influencera' vrlo često se skrivaju drugačiji načini zarade. Ponekad su to jednostavno imućni partneri, a ponekad i puno mračnije stvari", napisala je u toj objavi.

Ovaj se iskaz nije svidio influencerici i voditeljici Hani Hadžiavdagić Tabaković koja je podijelila post uz kojeg je napisala:

"'dok ih financiraju imućni partneri'....wow wow wow!!!! Reče ONA! Kada frustracija, nezadovoljstvo i utrka za novcem 'po svaku cijenu' učine svoje. Karma je ku**a, a ovo je tipičan primjer", komentirala je Hana.

Potom se u komentarima osvrnula na komentar jedne pratiteljice koja je rekla kako oboje imaju nešto istinito u izjavama te da su obje snažnme i energične žene koje svoju energiju trebaju usmjeriti na nešto drugo. Također je pratiteljica napisala i da je Hana sve ono što marketing može ponuditi online te da to radi vrlo kvalitetno i estetski te da je šteta što Vlatka, kao marketinški stručnjak to nije prepoznala.

"Ona marketing stručnjak? Stručnjakinja za živjeti kao parazit to sigurno da. Sa mnom se takve ujedinjavati ne mogu nikad pa ni onda jer ja sam sve osim slična ženama poput nje. Niti sam se udala iz interesa niti me muškarac izdržavao ikad. Nitko nije ništa rekao o Radeljaku (iako mi je sve osim simpatičan) nego o tome kako je ona dala sebi za pravo da nekome spominje finansiranje, a molila je bunde nakon što ju je Dikan naglavačke izbacio iz stana. Licemjerje da dalje nema! Kad bolje razmislim sebe je opisala vlastitim tekstom da toga jadna nije niti svjesna", odgovorila je Hana pratiteljici.

Vlatka kaže da nije iznenađenja njihovim izjavama te da je navikla na niske napade.

"Indikativno je da su me napale žene koje su materijalno zbrinute u svojim brakovima, ali javno žele glumatati nekakvu emancipaciju! Doista je nevjerojatno koliko su pogubljene u svojoj samoljubivosti i internetskoj slavi, potpuno nesposobne sagledati vlastiti život! Uostalom, nitko ne zna što ga čeka iza ugla, možda užasan i ponižavajući razvod. Ono što me razlikuje od takvih ljudi moj je vrlo realan stav prema životu! Nikad me nije zanimala internetska niti bilo koja druga vrsta isprazne slave. Napustila sam sve to i ovdje u Torontu živim vrlo normalan život", komentirala je njih Vlatka za Slobodnu Dalmaciju.

Vlatka sada, kaže, ima svoj mir i nitko je ne procjenjuje kroz bivše partnere i nikoga ne zanima njezin privatni život.

"Stoga su mi jako smiješne ocjene kako sam bijesna i isfrustrirana, bazirane na pop psihologiji. Ako im je tako lakše, neka vjeruju u to! Oduvijek sam imala čvrste stavove, temeljene na određenom znanju i iskustvu, a to ljude iritira. Razgovaram argumentima, ne privatnim uvredama! One se smiju mojim diplomama? Što će njima fakulteti? Za pokazivanje golih stražnjica i silikona i blebetanje gluposti! Za to im fakulteti ne trebaju", kaže Vlatka.