Hana je nakon 'ŽNV' vratila kilograme, a onda je u godinu dana izgubila 64 kg jer je izbacila ovo iz prehrane

Kao natjecateljicu showa "Život na vagi" Hanu Sokač upoznali smo prije tri godine kada je u show ušla s 138,3 kilograma, a na finalnom vaganju vaga je otkrila kako je Hana u showu izgubila ukupno 32 kilograma. Na svom Instagramu, najmlađa natjecateljica sezone u kojoj je sudjelovala, priznala je kako je nakon showa vratila dio kilograma.

- Nakon ŽNV kilogrami su se rapidno vratili kao i većini ostalih kandidata, no o tome se 'ne priča' što zbog nesigurnosti, a što zbog vođenja lažnih života na Instagramu. Dvije godine nije me bilo u javnosti i svijetu društvenih mreža. U tih dvije godine radila sam na poslovnom planu, a uz to i na sebi. U godinu dana samostalno sam skinula 64 kilograma. Može se. Sve se može. Nisam tu da se uzdižem nego da i tebi pokažem da možeš. Možeš biti što god želiš, samo ustraj! Znam, znam ovo na kraju zvuči full klišejasto ali tako je. - iskrena je bila Hana. Za Slobodnu Dalmaciju otkrila je što je u njenom slučaju bilo ključno kako bi izgubila kilograme i što je izbacila iz svoje prehrane, a pri tome nije gladovala.

Foto: RTL, Instagram

- Ne treba ići na dijete i nikada se izgladnjivati. Ne treba si ni ograničavati hranu iz 'prošlog života' u potpunosti, omjer zdrave i nezdrave hrane treba biti 80%-20%. S vremenom ćete primijetiti da vam tijelo više ni ne traži nezdrave namirnice i šećere. Ja ne osjećam više ni energetske oscilacije, a šećer u krvi mi je stabilan. Iz svoje prehrane sam u potpunosti maknula rafinirane šećere i za njih mislim da su najveće zlo, a nalazi se gotovo u svemu. Stvarno bismo trebali uvijek čitati deklaracije kada kupujemo hranu da bi znali što jedemo - poručila je Hana.