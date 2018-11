Gledatelji raskrinkali nastup mlade Elizabeth i napali stručni tim Supertalenta!

Riječanka Elizabeth Zaccero imala je gotovo identičan nastup kao i Antonija Dora Pleško prošle godine u polufinalnoj emisiji ''Supertalenta'', uz efekt kiše na stageu.

Da je kopirala prošlogodišnju natjecateljicu primijetili su i gledatelji i to su i napisali na službenom Facebook profilu Supertalenta zamjerivši stručnom timu što su dopustili kopiju lanjskog nastupa.

– Totalno loša kopija, Antonija Dora bila je fantastična – komentirala je jedna gledateljica, a druga dodala da je znala da joj je nastup poznat.

– Dora je bila izvrsna, a ova mlaka voda – iskreni su gledatelji koji zaključuju da je bila ''ista kulisa, ista frizura, skoro ista haljina'' kao Antonijina.

Članica žirija Martina Tomčić prozvala ju je Pepeljugom te joj poručila da mora ''jako zapeti'' za polufinale showa Supertalent. Iako je imala bajkovit nastup dok je pjevala Never Enough iz mjuzikla The Greatest Showman, Elizabeth sinoć nije prošla dalje.

– Mislim da ti je pao težak kamen sa srca kad je bio kraj pjesme – zaključila je Maja Šuput te je rekla kako joj je izvedba bila dobra.

Međutim, Elizabeth nije oduševila Martinu Tomčić koja je od nje mnogo više od očekivala.

– U audicijskom dijelu donijela si jednu energiju toliko drukčiju, autentičnu... Sad sam očekivala da će se dogoditi jedna eksplozija emocija i u jednom trenutku sam uplašila Janka jer sam rekla ''ajde''. Ti ovu pjesmu nisi osjećala – oštra je bila Martina. Međutim, očito nije bila sasvim originalna kakva je trebala biti budući da se borila za prolazak u finale.

Elizabeth nije otišla dalje, a nije se čak ni plasirala u troje najboljih treće polufinalne emisije Supertalenta. No nije jedina koja je ukrala nečiji nastup.

To je učinio i Đulijano Jašarević u čijoj su točki mnogi prepoznali plesača umjetničkog imena Fik-Shun koji se prije četiri godine s tim nastupom predstavio na ''World of Danceu'' u Las Vegasu.