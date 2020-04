Gordana se udaljava od Dejana jer je podsjeća na bivšeg, Nikolina Adamu: 'Svaka ti čast što me trpiš'

Još samo Valentina i Marinko moraju razgovarati s ekspertima kako bi naposljetku odlučili ostaju li u showu. Ona je komentirala kako joj kod Marinka nedostaje stav i muška dominacija, a on je rekao kako misli da se može svemu prilagoditi.

Oboje su odlučili nastaviti se truditi oko svog odnosa pa je tako prvi razgovor s ekspertima prošao u dobrom tonu i nijedan par nije odustao od svog braka. Nikolina i Adam razgovarali su nakon svoje odluke.

- Znam da sam tvrdoglava i nedokazna, svaka čast što trpiš ovo“, rekla je Nikolina Adamu. Ipak, on se odlučio potruditi pa ju je dan poslije odveo na piknik, a Nikolina je napokon priznala da joj je s njim lijepo u društvu, ali ništa više od toga. Razgovarali su o njegovu poslu, tj. vinariji koju ima.

- Kako se čaša drži? Bitno je držanje!“ komentirala je Nikolina ispijajući vino pa joj je Adam rekao da nije stvar u držanju, nego u onome što je unutra.

- To su eksperti rekli i za mene. Da je bitno što je u meni, a ne vanjština, rekao je Adam. Gordana i Dejan su nakon savršenog početka počeli nailaziti na sve veće probleme.

- Prvo je bilo uzbuđenje, to početničko. A onda je to uzbuđenje nestalo. I odjednom su se stvorili problemi, zapravo, isplivali su na površinu. Mene je to ohladilo i sad ne znam što bi, komentirala je Goga koja je jutro provela u teretani dok je Dejan spavao. Komentirali su i odnos Adama i Nikoline pa je Dejan rekao da smatra kako je Nikolina prehladna, a Goga je savjetovala da se nađu s njima i vide mogu li im pomoći. No s obzirom na to da je Gordana jako zahladnjela odnose, čini se da će uskoro trebati pomoć i njima.

- Ne želim nametati ništa, rekla mi je da budem strpljiv i tako će biti, dosta je smireno Dejan komentirao njihov odnos, a otkrio je i da je mu Gordana rekla da je podsjeća na bivšeg partnera zbog čega želi malo stati na loptu. Valentina i Marinko rade na svom odnosu, a oboje daju prostora da se njihovo prijateljstvo razvije u nešto više.

- Mislim da sam se počeo sviđati Valentini! Poduzet ću prvi korak, ali moram dobiti znak od Valentine da ona to želi“, komentirao je Marinko. Tijekom zajedničkog ručka, Marinko je pitao Valentinu što misli o Borisovu savjetu da bi možda mogli prijeći stepenicu dalje.

- Meni je sad s tobom ovako lijepo i ne bih htjela to pokvariti, kazala je Valentina. Unatoč svim razmiricama, Lidija se odlučila vratiti Alenu i pokušat će promijeniti neke stvari.

- Pola toga nisam razumio što su nam eksperti govorili. Nisam bio naspavan, rekao je Alen, što je Lidija dočekala sa smiješkom.

- Mislim da je Lidija malo drugačija sad kad se vratila, gleda me, a to prije nije radila. Nadam se pozitivnom, komentirao je Alen.

Gordana i Milan su u romantičnoj šetnji koju pomalo kvari njezino prigovaranje oko toga da Milan uvijek kasni i da ga neprestano čeka, no on sve stoički podnosi i spreman je ulagati u odnos. Nadia i Luka dan koriste za rekreaciju i bolje upoznavanje, a on je zaključio kako postoje dvije Nadije - jedna koja pokušava iskoristiti sve što joj život pruža i druga, ona koju koči sve zbog prošlosti.

- Luka je drugačiji od svih muškaraca koji su prošli kroz moj život, a vjerujem da sam i ja drugačija od svih žena koje je on imao, smatra Nadia. Nove avanture kandidata showa „Brak na prvu“ ne propustite gledati u četvrtak, u posljednjoj ovotjednoj epizodi koja počinje u 21 sat na RTL-u!